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§ NG.kz
Авиакомпания "Эйр Казахстан" переименована в Kazakh Air
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27177
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.02.17 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас идет формирование новой авиакомпании, которая будет заниматься перевозками внутри Казахстана. Созданием авиакомпании занимается фонд "Самрук-Казына". Дело в том, что второй собственник не вложил необходимые средства, было принято решение создавать компанию со 100-процентным участием национального фонда.
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Кайрат Нургалиев
Re: Авиакомпания "Эйр Казахстан" переименована в...




Отправлено: 15.02.17 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бишимбаев работал в Самруке и обвиняется в хищении 2 млн долларов. Он не руководил самолетами и хорошо. А завтра такие как он будут организовывать наши полеты. Опасно.

§ 74
Re: Авиакомпания "Эйр Казахстан" переименована в...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3727
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 15.02.17 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предлагаю назвать "«Салем-алейкум»" и купить АН-2 как в фильме "Омпа". :-)
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ВЧК
Re: Авиакомпания "Эйр Казахстан" переименована в...




Отправлено: 15.02.17 - 12:03
Комментарий удален модератором.

Денис
Re: Авиакомпания "Эйр Казахстан" переименована в...




Отправлено: 15.02.17 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда сменяют табличку,значит, избавляются от каких-то долгов,в общем,воротят и муклюют.

ВЧК
Re: Авиакомпания "Эйр Казахстан" переименована в...




Отправлено: 15.02.17 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Kazakh Air прекрасное название! Хочешь или не хочешь но будешь теперь выговаривать ...

112
Re: Авиакомпания "Эйр Казахстан" переименована в...




Отправлено: 15.02.17 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
Хочешь или не хочешь но будешь теперь выговаривать ..

Так их..
Коротко и ясно..
А еще будут прыгать как кенгуру..

Бала Бол
Re: Авиакомпания "Эйр Казахстан" переименована в...




Отправлено: 15.02.17 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
Kazakh Air прекрасное название! Хочешь или не хочешь но будешь теперь выговаривать ...

Дедушка Крылов когда то написал басню"Квартет".
Почитайте на досуге...

§ Горожанин_kst
Re: Авиакомпания "Эйр Казахстан" переименована в...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 512
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 15.02.17 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
Хочешь или не хочешь но будешь теперь выговаривать ...

А я как то более демократичным видом транспорта привык, АО "Қазақстан Темiр Жолы" рулит
Цитата:
112:
А еще будут прыгать как кенгуру..

Не-е, Марик, тама с чюрюпахами и их скоростью сравнение точнее будет)
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112
Re: Авиакомпания "Эйр Казахстан" переименована в...




Отправлено: 15.02.17 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
тама с чюрюпахами и их скоростью сравнение точнее будет

Да это крылатое выражение ВЧК, она же говорила что будете прыгать как кенгуру..
Приговаривая дивные слова..
Или он, я сам путаюсь уже..

§ azlk
Re: Авиакомпания "Эйр Казахстан" переименована в...
azlk


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1390
Регистрация: 08.08.12
Отправлено: 15.02.17 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
чет я не пойму, зачем создавать новую компанию если она уже существует.

"АО «Qazaq Air» - это региональная авиакомпания для обслуживания внутренних маршрутов в Казахстане, 100% акций которой принадлежит АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына». Компания зарегистрирована в апреле 2015 года."

"Логотип сформирован из 14 кругов, которые представляют 14 регионов Казахстана."
из официального сайта самой компании - qazaq
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FOMA
Re: Авиакомпания "Эйр Казахстан" переименована в...




Отправлено: 15.02.17 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну все, теперь лояльность потенциальных пассажиров вырастет с "-20" до "100" процентов. Круть!

Денис
Re: Авиакомпания "Эйр Казахстан" переименована в...




Отправлено: 15.02.17 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну, вот, вы будете иметь какие-то обязательства перед кем-нибудь, но не иметь желания их выполнять сейчас, тогда просто меняете одну букву в своем именни и пока разбираются к кому обращаться,вы уже найдете ресурсы для долга.

§ azlk
Re: Авиакомпания "Эйр Казахстан" переименована в...
azlk


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1390
Регистрация: 08.08.12
Отправлено: 15.02.17 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемая редакция, для чего нужен вброс данной информации, если она дотирована 06.02.2015 годом, прошло уже более 2 лет.

пользуюсь услуги АО «Qazaq Air», нареканий пока нет, только в последнее время цены на билеты плавно и тихо ползут верх. и сравнялись с другими перевозчиками, поэтому назвать её бюджетной язык не поворачивается
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FOMA
Re: Авиакомпания "Эйр Казахстан" переименована в...




Отправлено: 15.02.17 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И почему сайт flyqazaq.com а не flyqazaq.kz перевозки ведь НЕ международные. Или это не казахстанская компания?
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