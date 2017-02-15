bgb Re: Аркадий ДЕНИСОВ: В позе страуса #11





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3300

Регистрация: 23.05.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:47 Цитата: peshexod:

Как должен себя чувствовать не казах после таких высказываний?

а нормально должны себя чувствовать! выше я написал, что это высказывание относилось только к тем, кто обозначен в речи.

множество русских у меня в друзьях и подругах, в родне и просто. никто из них еще ни разу не сказал, что чувствует себя неполноценным человеком из-за того, что он (она) не казах, не русский, не украинец...

с переименованием улиц изначально ситуация была преподнесена! маслихат ничего не сделал, чтобы преподнести, и тогда это сделали сми!

ни один человек не дал оценку деятельности герцена, тарана, алдамжара, кобланды-батыра (помимо той, которая была в учебниках).

сразу провозгласили послушным голосованием и все...

поэтому противников переименования понять можно.

это, на мой взгляд, из-за того, что историю все учили по-разному. для некоторых таран - деятель по установлению советской власти, которую еще помнят. а для кого-то советская власть оказалась кровавым и неудачным историческим экспериментом.

разный подход и разный взгляд на события недавнего прошлого.

россияне вот собираются установить памятники ивану грозному и сталину...

некоторые историю учат, но она их ничему не учила...