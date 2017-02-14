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≡ Флуд и оффтопик (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: nurgeldy
§ танкоградец
Re: Флуд и оффтопик
танкоградец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1530
Регистрация: 20.11.12
Отправлено: 14.02.17 - 20:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Народ, а кто нибудь знает, что там с тем *зелёнковым* таксистом? Посадили-осудили или как?
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Хохол
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 14.02.17 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доцент:
ОТБОРНОГО мяса на кустанайском Зеленом рынке! Добавьте сюда свеженьких гусей, уточек, различных окороков и ветчины, свежайшей деревенской сметанки,свежайш

Я о том же . Такие как ты после работы и на выходные как белые люди ходили по магазинам и базарам , а такие как я как негры с восхода и до заката по сараям . А днём ещё и на работу . Не надо мне это прошлое , состоящее из кручения ручки сепаратора и кидания навоза . Хорошо что сейчас всё стало на свои места . И толпы гаратских по ярмаркам в поисках съестного тому пример . А то привыкли что деревня и курочек и молочко , а теперь американцы вместо этого и окорочка и кока-колу . Так что твоя печаль , Доцент , по поводу исчезнувших деревень мне понятна . О жратве нормальной и за копейки скучаешь .

Доцент
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 14.02.17 - 20:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а такие как я как негры с восхода и до заката по сараям . А днём ещё и на работу . Не надо мне это прошлое , состоящее из кручения ручки сепаратора и кидания навоза %%%%%

Каждый советский человек имел равные возможности на получение образования, в.т.ч и высшего(бесплатного) образования.. А что касается вашей вышеназванной деятельности, то" на кого выучился, тем и оказался востребованным", тем более, в условиях современной рыночной экономики. Так что, кому " работать головой , а кому остаётся грызть свои удила"!
"
Таковы реалии жизни, без каких- либо сантиментов.

Хохол
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 14.02.17 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доцент:
А что касается вашей вышеназванной деятельности, то" на кого выучился, тем и оказался востребованным", тем более, в условиях современной рыночной экономики. Так что, кому " работать головой , а кому остаётся грызть свои удила"!

Тогда когда в следующий раз ты опять начнёшь ныть по поводу разрушенных деревень , вспомни о своих словах . Потому как сейчас все поголовно стали учёными и с высшим образованием . И в условиях современной рыночной экономии , дураков больше нет что б работать в деревне с утра до вечера . Уехали все добровольно с сел и деревень , потому как все хотят "работать головой " а не руками . А ты здесь ноешь постоянно , обвиняя в этом государство .

112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 14.02.17 - 22:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Уехали все добровольно с сел и деревень , потому

Сейчас живут в Арман Назарбаев школа, в Жана Кала и Наурыз.
Во втором Костанае, Заречном отстроили коттеджи..
Хотя на деревне до сих пор моя сеструха по матери, бульбашка..
Что то голов 40 скота у нее было..
На деньги что сделали в селе, построили родоки коттедж в Саратове и купили двухкомнатную хату на Волге, уезжать должна туда она, как особняк достроят себе его родоки..
Деревня, кто может, тот делает..
Кстати один оттуда, на два года младше меня, у него 200 голов было и уехал в Беларуссию..
С Лукашенко за руку здоровается, там он олигарх..
За его брата родного бывшая жена кстати тут помощь просила в Нужные деньги..
Которая выходила замуш только за богатых..
Вот ведь как бывает..

§ Vital
Re: Флуд и оффтопик
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3932
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 15.02.17 - 10:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Добренцоф открой срочно свою личку.
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* Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 2405
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 15.02.17 - 10:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Когда я воровал булочку в магазине, или печеньки или консерву латвийскую в Советском Союзе, я был так безумно счастлив что удача повернулась ко мне..

-тебе уже 50 лет, и до сих пор гордишься, что своим мерзким поступком, ты залазил за деньгами по существу, в тощий кошелек женщины, имеющей 3 детей.....чем жить припеваючи в детском доме на всем готовом...
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Маркс
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 15.02.17 - 10:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
И не важно что за бананами и апельсинами нужно было летать в Москву .

Кстати, да! Легко можно было слетать на самолете куда угодно. Студенты из сибирских городов могли позволить себе спокойно слетать в Ленинград на каникулы. И в этих сибирских городах бананы, ананасы и яблоки отнюдь не были дефицитом. Просто все продавалось по сезонам, а не напостоянку, как сегодня, залитое химией, чтобы не испортилось.

* Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 2405
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 15.02.17 - 10:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
ты залазил за деньгами по существу, в тощий кошелек женщины, имеющей 3 детей

-может, бы съездил на Ускую колею, нашел бы женщин, которых ты обворовывал, и помог сейчас материально добавкой к пенсии???...они же тебя выручали....и не посадили...(((((
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