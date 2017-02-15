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§ NG.kz
Интересные покупки на сайте госзакупок
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27170
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.02.17 - 09:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Попытавшись неоднократно и безуспешно найти на сайте госзакупок обхявления про денисовские авто за 23 млн.тг. наткнулся на интересные покупки квартир в Кустанае исчисляемые десятками млн.тг.
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§ Undead
Re: Интересные покупки на сайте госзакупок
Undead


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 838
Регистрация: 23.08.08
Отправлено: 15.02.17 - 09:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А куда делась новость о центре адаптации в Силантьевке?
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Денис
Re: Интересные покупки на сайте госзакупок




Отправлено: 15.02.17 - 09:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну, видимо,она ен интересна была редакторам или очень не удобная для кого-то. вот и не стали публиковать.

Андрей
Re: Интересные покупки на сайте госзакупок




Отправлено: 15.02.17 - 10:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вы смотрели на год? 2014-2015 год. вы на старом сайте госзакупок находитесь.

§ Застройщик
Re: Интересные покупки на сайте госзакупок
Застройщик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 66
Регистрация: 05.10.10
Отправлено: 15.02.17 - 10:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это архив старого портала, на новом намного интереснее...
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* peshexod
Re: Интересные покупки на сайте госзакупок
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3111
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 15.02.17 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
13 млн. не космическая цена, а имеет ли право онкобольница покупать квартиры?
Если публикует на сайте, наверно имеет, в чем подвох то?
Из одного источника?
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Бывалый
Re: Интересные покупки на сайте госзакупок




Отправлено: 15.02.17 - 10:34
Комментарий удален модератором.

Бывалый
Re: Интересные покупки на сайте госзакупок




Отправлено: 15.02.17 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
в чем подвох то?

Чуваку хоть что то хоть как то удалось найти на сайте госзакупок.
Он все таки сумел.
Это победа над самим собой.

* peshexod
Re: Интересные покупки на сайте госзакупок
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3111
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 15.02.17 - 10:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати сейчас посмотрел на сайте, областной онкодиспансер квартиры покупает регулярно.
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§ kbkz1980
Re: Интересные покупки на сайте госзакупок
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2183
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 15.02.17 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Денис:
Ну, видимо,она ен интересна была редакторам или очень не удобная для кого-то. вот и не стали публиковать.

Меня эта заметка изрядно насмешила,когда вы упомянули,что лечатся там детки буржуев.
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