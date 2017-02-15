|Цитата:
«Некоторые люди со своим пророссийским шовинизмом, вы сидите не у себя, - заявила она, обращаясь, между прочим, к гражданам Казахстана........».
на мой взгляд, данное обращение относилось только к тем, кто "пророссийский шовинист".
так что не увидел ничего нарушительного...
ведь не секрет, что именно они считают нас "чурками" и пр...
сколько (с трибуны! и это транслируется на весь мир!) орал гадости на нас жирик?
наши деятели снисходительно улыбались: это же клоун!
а четверть россиян его поддерживают!
сколько статей на эту тему опубликовал автор?
я не русофоб и не нацпат, но эта тема межнациональных отношений существует! и сколько бы г-н денисов не прятал голову в песок, она не исчезнет...
[Исправлено: bgb, 15.02.2017 - 10:27]