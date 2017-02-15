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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: В позе страуса
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27170
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.02.17 - 09:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видеоролик в интернете, где таксист в Костанае принуждает девушку умыться зеленкой за неуплату за проезд, вызвал бурю возмущенных комментариев по всему Казахстану. Не прошел мимо инцидента и ДВД Костанайской области.
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Рулон Обоев
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: В позе страуса




Отправлено: 15.02.17 - 09:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поза страуса ,а доходит как до жирафа! Своих кроют как же.

Рулон Обоев
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: В позе страуса




Отправлено: 15.02.17 - 09:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чему научат в этом заборостроительном им Алдамжар ? Интересно?

* bgb
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: В позе страуса
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3300
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 15.02.17 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
«Некоторые люди со своим пророссийским шовинизмом, вы сидите не у себя, - заявила она, обращаясь, между прочим, к гражданам Казахстана........».

на мой взгляд, данное обращение относилось только к тем, кто "пророссийский шовинист".
так что не увидел ничего нарушительного...
ведь не секрет, что именно они считают нас "чурками" и пр...
сколько (с трибуны! и это транслируется на весь мир!) орал гадости на нас жирик?
наши деятели снисходительно улыбались: это же клоун!
а четверть россиян его поддерживают!
сколько статей на эту тему опубликовал автор?
я не русофоб и не нацпат, но эта тема межнациональных отношений существует! и сколько бы г-н денисов не прятал голову в песок, она не исчезнет...

[Исправлено: bgb, 15.02.2017 - 10:27]
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* peshexod
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: В позе страуса
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3111
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 15.02.17 - 10:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
К сожалению нет принципиальности, причем у всех.
У правоохранителей в первую очередь. Из этого националистического выпада могли быть, а то ещё и будут последствия.
И именно уважительные межнациональные и межэтнические отношения для Казахстана билет в светлое будущее.
Как должен себя чувствовать не казах после таких высказываний?
Способные, понять духовную неполноценность госпожи не в счет.
А как быть тому кто услышал оскорбление в свой адрес, а кто то укрепился в мысли, что он лучше уже потому что казах?

Ну и самое страшное, надеюсь все понимают, это может стать тем самым рычагом, с помощью которого ситуацию в Казахстане можно перевернуть.
Таксист-озеленитель это мелочь, а страусиные повадки преступление и тут бы выпороть публично уже не только госпожу Алдамжар, но и страусов.
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Chezahren
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: В позе страуса




Отправлено: 15.02.17 - 10:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну подумаешь человек не сдержался. Лично я сней не согласен, и за многонациональный Казахстан, где каждый должен чувствовать себя как дома. Она не оффицальное лицо и не выражает позицию нашего государства. Вон Жириновский чушь несёт про страны центральной Азии и Казахстан и не че, наоборот красавчик, пользуешься поддержкой избирателей. А сколько тут на форуме модеры пропускают стеба от доцента и таких же как он, про коренное население , нг спокойно можно также в избирательности обвинить.

михалыч
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: В позе страуса




Отправлено: 15.02.17 - 10:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
ведь не секрет, что именно они считают нас "чурками"


ну зачем ты выдал тайну.

§ Горожанин_kst
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: В позе страуса
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 506
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 15.02.17 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
так что не увидел ничего нарушительного...
ведь не секрет, что именно они считают нас

Ты знаешь, раньше бродил такой шуточный ролик, где недалёкий громила ломал всех на своём пути, со словами :"Знаешь, мне кажется, что ты думаешь, что я дурак!"...
Не уподобляйся, уважаемый. И других не провоцируй.
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Бывалый
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: В позе страуса




Отправлено: 15.02.17 - 10:40
Комментарий удален модератором.

Гость
Аркадий ДЕНИСОВ: В позе страуса




Отправлено: 15.02.17 - 10:42
Комментарий проходит проверку.

Гость
Аркадий ДЕНИСОВ: В позе страуса




Отправлено: 15.02.17 - 10:46
Комментарий проходит проверку.

* bgb
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: В позе страуса
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3300
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 15.02.17 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
Как должен себя чувствовать не казах после таких высказываний?

а нормально должны себя чувствовать! выше я написал, что это высказывание относилось только к тем, кто обозначен в речи.
множество русских у меня в друзьях и подругах, в родне и просто. никто из них еще ни разу не сказал, что чувствует себя неполноценным человеком из-за того, что он (она) не казах, не русский, не украинец...
с переименованием улиц изначально ситуация была преподнесена! маслихат ничего не сделал, чтобы преподнести, и тогда это сделали сми!
ни один человек не дал оценку деятельности герцена, тарана, алдамжара, кобланды-батыра (помимо той, которая была в учебниках).
сразу провозгласили послушным голосованием и все...
поэтому противников переименования понять можно.
это, на мой взгляд, из-за того, что историю все учили по-разному. для некоторых таран - деятель по установлению советской власти, которую еще помнят. а для кого-то советская власть оказалась кровавым и неудачным историческим экспериментом.
разный подход и разный взгляд на события недавнего прошлого.
россияне вот собираются установить памятники ивану грозному и сталину...
некоторые историю учат, но она их ничему не учила...
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