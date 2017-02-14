пэтриот Re: Минюсту не удалось восстановить работу терминалов в ЦОНах к... #8







Отправлено: - 22:52 Цитата: peshexod

А куда северный подевался? Он же знаток вроде в этом деле.

Надоело наверное бороться с модерами , вот и ,,подевался,, ! Да и все понимают политику ОК . Раньше по другому було, сейчас удаляют . Поэтому и успехов ,,оставшимся,, !