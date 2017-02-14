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≡ Директор ТОО «Турксиб Астана» прокомментировал ситуацию с прорывом трубы в поезде «Алматы-Костанай»		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Директор ТОО «Турксиб Астана» прокомментировал ситуацию с прорывом трубы в поезде «Алматы-Костанай»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27168
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.02.17 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прорыв трубы отопления в вагоне № 7 поезда «Костанай-Алматы» в ночь с 11-го на 12 февраля произошел, скорее всего, из-за того, что проводники сильно топили котел. Об этом "НГ" сообщил директор ТОО «Турксиб Астана» Владимир РОЖКО.
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§ сайлау курманов
Re: Директор ТОО «Турксиб Астана» прокомментировал ситуацию с...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1674
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 14.02.17 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
надеюсь кураторы почитают мою писанину в народных новостях и учтут пожелания простых граждан:О поезде в Аркалык
сайлау курманов
9 сентября 2013, 09:50
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Иван Иванович
Re: Директор ТОО «Турксиб Астана» прокомментировал ситуацию с...




Отправлено: 14.02.17 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
По условиям тендера мы должны обновить вагонный парк на 15% в первый год. Заказали 32 вагона: 26 плацкартных и 6 купейных. Планируем их пустить на направление «Костанай-Алматы». В дальнейшем будем обновлять весь парк.
Значит как минимум еще несколько лет мы будем ездить в разваливающихся вагонах. Интересно, а по тендеру никаких других требований не было? Хотя бы элементарно мыть вагоны внутри и снаружи? Подходишь к составу и оторопь берет... Тем более те люди, кто ездили Алматинским поездом до тендера уже успели привыкнуть к благам цивилизации. Шаг вперед - два шага назад?

Доцент
Re: Директор ТОО «Турксиб Астана» прокомментировал ситуацию с...




Отправлено: 14.02.17 - 17:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотя бы элементарно мыть вагоны внутри и снаружи? Подходишь к составу и оторопь берет.********

Я лично видел, как на Ладожском вокзале в г. С-Петербург пассажиры,проходя по перрону мимо фирменного поезда № 39-40 Астана- Питер,просто зажимали свои носы, комментируя при этом: неужели в Казахстане нет денег, чтобы закупить нормальные российские вагоны с биотуалетами???? "
Эти вагоны решили направить на линию Кустанай --А-Ата(Верный)

ВЧК
Re: Директор ТОО «Турксиб Астана» прокомментировал ситуацию с...




Отправлено: 14.02.17 - 18:16
Комментарий удален модератором.

Читатель 1
Re: Директор ТОО «Турксиб Астана» прокомментировал ситуацию с...




Отправлено: 14.02.17 - 18:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С вагонами , я слышал от пассажиров, засада полная ( не зря же носы зажимают)))

ринат
Re: Директор ТОО «Турксиб Астана» прокомментировал ситуацию с...




Отправлено: 14.02.17 - 20:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Там не вагоны а один срам все в грязи и вообще людям не чего людского не могут дать хотя бы взять поезд костанай аркалык вообще слов что там происходит зато у нас Экспо 2017 круто а тематика какая энергия будущего посмотреть на тепловоз которому 50 лет с ног до головы весь в мазуте

Доцент
Re: Директор ТОО «Турксиб Астана» прокомментировал ситуацию с...




Отправлено: 14.02.17 - 21:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
посмотреть на тепловоз которому 50 лет с ног до головы весь в мазуте******
Опять без проблем: покупайте современные российские пассажирские тепловозы и электровозы, которые ведут пассажирские составы со скоростью до 120 км/час, абсолютно плавно трогаясь с места,без каких- либо толчков...Закупите двух этахные современные пассажирские вагоны и тепловозы, и никаких проблем. Или электропоезда типа "Ласточки" для местных маршрутов, Кустанай- Аркалык,Кустанай- Астана и пр.
Зато красота какая:и для пассажиров, и для проводников, и просто зевак, видящих такие скоростные поезда на просторах степи.

Сеня
Re: Директор ТОО «Турксиб Астана» прокомментировал ситуацию с...




Отправлено: 14.02.17 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мде. Короче дерьмовозы еще 6 лет будут бегать. Сильно топили котел это как? Там под сотню воду греют что бы дуба не дать.

112
Re: Директор ТОО «Турксиб Астана» прокомментировал ситуацию с...




Отправлено: 14.02.17 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сильно топили котел, потому что холодно..
Унитаз замерзает и рукомойка, там проводники отдалбливают это все дерьмо кто чем может и вручную, замерзает же.
Вагоны действительно у этого частника атские..
И потом проводник, с этими грязными от копоти и чужого гумна руками, уставший, еще и наливает чай..
Над проводниками просто издеваются..
Кстати недавно узнал что если колесо вагона что то щель там появилась 0 целых и сколько то десятых, за пару колес 500 тысяч высчитывают с коллектива..
Как то называется это заумно..

§ Вася Картошкин
Re: Директор ТОО «Турксиб Астана» прокомментировал ситуацию с...
Вася Картошкин


(Пользователи)
Сообщений: 15
Регистрация: 09.01.17
Отправлено: 14.02.17 - 22:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
[video]https://www.youtube.com/watch?v=gyrh1J7kJ0g[/video]
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Re: Директор ТОО «Турксиб Астана» прокомментировал ситуацию с...




Отправлено: 14.02.17 - 23:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну пока дойдет до спб так и гадят ить. Или на полустанках в кустики.....? :lol: :lol: :lol:
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