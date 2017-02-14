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≡ Сегодня – день всех влюблённых, а в некоторых странах – день душевнобольных, праздник мам и даже домашних животных		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Сегодня – день всех влюблённых, а в некоторых странах – день душевнобольных, праздник мам и даже домашних животных
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27168
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.02.17 - 09:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопреки распространённому мнению, день Святого Валентина – вовсе не католический праздник. То есть к церкви он имеет весьма опосредованное отношение – потому что назван в честь святого и связан с венчанием. Это нам подтвердили в Римско-Католическом приходе Пресвятой троицы в Алматы.
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[Исправлено: Виталий Ефименко, 14.02.2017 - 10:30]

§ 211
Re: Сегодня – день всех влюблённых, а в некоторых странах – день...
211


(Пользователи)
Сообщений: 1937
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 14.02.17 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну за... Валентина что ли..
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§ kbkz1980
Re: Сегодня – день всех влюблённых, а в некоторых странах – день...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2181
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 14.02.17 - 23:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

Другой сюжет увидеть ожидала
Две любящие половинки,за празднично накрытым столом при свечах,радостный лик мадамы вашей ,пригубив шампусика начали поедать мантЫ. :lol:
Профайл

112
Re: Сегодня – день всех влюблённых, а в некоторых странах – день...




Отправлено: 14.02.17 - 23:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Другой сюжет увидеть ожидала
Две любящие половинки,за празднично накрытым столом при свечах,радостный лик мадамы вашей ,пригубив шампусика на

Нельзя ей пить со мной.
Она женщина прежде всего, а не собутыльник,,
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