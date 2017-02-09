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§ NG.kz
К сердцу прижмет, к черту пошлет?
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 27168
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.02.17 - 09:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Глава государства в связке с костанайской компанией Василия Розинова поставил еще АО «Холдинг КазЭкспортАстык» Руслана Молдабекова. Оба в речи президента на заседании правительства 3 февраля фигурируют как компании, которые «в долгах как в шелках» настолько, что «неизвестно, как дальше они будут работать».
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1
Re: К сердцу прижмет, к черту пошлет?




Отправлено: 09.02.17 - 09:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
занавес! акимчику кто слово дал вообще? он там кто вообще? пусть со своими проблемами разберется сначала

Рд2
Re: К сердцу прижмет, к черту пошлет?




Отправлено: 09.02.17 - 09:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
4,6 млрд. Долларов а не тенге. Поправку в статью внесите.

Кост
Re: К сердцу прижмет, к черту пошлет?




Отправлено: 10.02.17 - 21:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Статья ни о чем, так - процетировали республиканские сми, заняли полосу в газете, зачем? Еще не понятно, хороший ли управленец придет на место Розинова, Розинов хоть на зарплату не кидает и ДК в селах содержит.

123
Re: К сердцу прижмет, к черту пошлет?




Отправлено: 14.02.17 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, у Иволги денег нет, а хозяива новые лексусы за 35 млн покупают как ни в чем не бывало

Кост
Re: К сердцу прижмет, к черту пошлет?




Отправлено: 14.02.17 - 23:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
значит деньги есть, и где они есть, знает только тот, кто Лексусы покупает...
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