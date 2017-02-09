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Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 09:20 Глава государства в связке с костанайской компанией Василия Розинова поставил еще АО «Холдинг КазЭкспортАстык» Руслана Молдабекова. Оба в речи президента на заседании правительства 3 февраля фигурируют как компании, которые «в долгах как в шелках» настолько, что «неизвестно, как дальше они будут работать».

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