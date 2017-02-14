Цитата: Бывалый:

Что - посмотреть?

Логи сетевых коммутаторов до момента их смерти?

Что интересного ты там ожидаешь увидеть?



Что нибудь кроме "проблемы с серверным оборудованием".

Пример можно почитать вот здесь: https://habrahabr.ru/post/148102/