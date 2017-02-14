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≡ Поведение полицейских на приговоре по делу о взятках стало предметом служебного расследования в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Поведение полицейских на приговоре по делу о взятках стало предметом служебного расследования в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27168
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.02.17 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"По словам начальника местной полицейской службы полковника полиции Негмета Исмагулова, этот факт будет обсуждаться также на офицерском и полицейском собраниях", - говорится в пресс-релизе ДВД Костанайской области.
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§ Горожанин_kst
Re: Поведение полицейских на приговоре по делу о взятках стало...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 505
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 14.02.17 - 21:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алим:

Ясса Чингизхана это называется. То что в такой напыщенной форме преподносите, на самом деле характеризует определённый этап развития общества, и это не является фирменной примочкой тюрков в целом и казахов в частности (законы Хамураппи, к примеру на порядок старше). Все через это проходили в различных вариациях, или ещё до сих пор на этом этапе находятся, в Амазонии и Африке некоторые сообщества изолированные ещё до этого возможно и не доросли.
Для современного общества жить по ним неприемлемо. Ешё Великий Абай об этом говорил. Помимо денег и силы в нашем обществе должна и мораль присутствовать, не считаете.

[Исправлено: Горожанин_kst, 14.02.2017 - 21:56]
Профайл

юрист
Re: Поведение полицейских на приговоре по делу о взятках стало...




Отправлено: 14.02.17 - 22:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алим:

Вот тебе отрывок из ясы Чингисхана:
Цитата:
ВОССТАНОВЛЕННЫЙ ПО ПРАВИЛАМ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА ТЕКСТ 'ВЕЛИКОЙ ЯСЫ'

1. Трусу, лгуну, прелюбодею, содомиту, вору, предателю без различия возраста и знатности - смерть;
2. Тому, кто помогает одному из двух спорящих между собой, без различия возраста и знатности - смерть;
3. Тому, кто мочится в открытую воду или на пепел костра - смерть;
4. Запрещено черпать открытую воду для питья рукой - можно только посудой для черпания воды;
5. Запрещено стирать одежду в открытой воде, пусть даже из-за грязи она негодна для ношения;
6. Кто трижды взял товар и трижды обанкротился, после третьего раза - смерть;



Ну и так далее..

112
Re: Поведение полицейских на приговоре по делу о взятках стало...




Отправлено: 14.02.17 - 22:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
про взаимовыручку, свойственную многим казахам, про их го

Да думаю среди многих народов это есть, просто у например кавказцев это на много сильнее, очень на много, братская помощь.
У нас так себе.
Раньше и я типа искупить вину, то что меня вырастили перед другими, надавал им квартир.
7 квартир просто так отдал, зачем сейчас думаю?
Еще 3 за какие то мизерные деньги..
Раньше этот зов был сильный, вот спрашиваю себя, на крена?
10 квартир по тому минимуму 30 тысяч долларов было..
А перед и после 2008 вообще под двухсотку..
Сейчас думаю, дурак что помогал..
Всегда помогая одному говорил, помоги своим кровникам, у меня то кровников нет тут, в России мой кровный род.
А они..
Наоборот своих же выкидывали от себя и отправляли до меня, чтобы я тех кормил..
Я и кормил и воспитывал..
Казахи..
Мы разные..
Потому говорю как и есть, я кыпшак, другие это другие..
А ведь была мечта, набрать сто тысяч долларов и свалить в Германию, когда лет 22 было..

глас народа
Re: Поведение полицейских на приговоре по делу о взятках стало...




Отправлено: 14.02.17 - 22:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ясса Чингизхана это называется.%%%%%

А какое отношение вы имеете к МОНГОЛУ Чингизу ??????? :-P :-P :-P :-P

осведомленный
Re: Поведение полицейских на приговоре по делу о взятках стало...




Отправлено: 14.02.17 - 22:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
глас народа:

Ясса Чингизхана это называется.%%%%%

А какое отношение вы имеете к МОНГОЛУ Чингизу ???????

"доцент" сиди на набережной обводного ровно, а то от тебя веет не культурой а смрадом, из обводного болота. питеришки.

историков
Re: Поведение полицейских на приговоре по делу о взятках стало...




Отправлено: 14.02.17 - 22:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алим:
вообще если вы знаете у Казахов да вообще у тюрок не было тюрем,любое преступление имело свою стоимость и выплачивалось по решению Бия виновным лицом потерпевшему, кровная месть была запрещена вместо сатисфакции выплачивался "кун" может быть кто видел фильм Кунанбай там наглядно показан суд Биев, когда за убийство мужчины было присуждено оплачивать "кун" семье погибшего виновным лицом, советую посмотреть этот фильм и вы поймете все.

8-)
Поменьше смотри фильмов!
Побольше интересуйся историей, чтобы не молить чепухи!
Отрывок Жеты Жаргы

Цитата:
- За воровство, грабеж, насилие, прелюбодеяние казнить смертью;
- По сим постановлениям, родственники убитого имеют право лишать жизни убийцу; о отрубивший руку, ногу, ухо должен быть лишен той же части тела; наказания могут быть смягчены по приговору судей, или согласию истцов, тогда преступник наказывается только установленною за всякое преступление платою. Убийца возвращает себе жизнь, платя кун, отдавая за каждого убитого мужчину 1000, а за женщину 500 баранов. Изувеченный, или отрубивший другому какой-нибудь член, платит равным образом определенное число скота;
- Кто убьет султана или ходжу, тот платит родственникам убитого кун за семь человек. Обида султана, или ходжи словами, наказывается пенею в 9 скотин; а за побои 27 скотин;
- Если жена умертвит мужа, то она … предается смертной казни, от которой не спасти заплата куна, если родственники не простят ее.

гость
Re: Поведение полицейских на приговоре по делу о взятках стало...




Отправлено: 14.02.17 - 23:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алим:
вообще если вы знаете у Казахов да вообще у тюрок не было тюрем

Так у них и домов, всмысле зданий, не было! У кочевников.
:lol:
Юрты были. Да и зачем кочевникам тюрьмы, что с ними, как их с собой таскать?
А у тюрок были!
Зиндан назывался!
Походу ты знаток!

???
Re: Поведение полицейских на приговоре по делу о взятках стало...




Отправлено: 14.02.17 - 23:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
гостю: отдохнуть нет желания в тюрьме кочевой? :-P :-P :-P

Гость
Поведение полицейских на приговоре по делу о взятках стало предметом служебного расследования в Костанае




Отправлено: 15.02.17 - 00:00
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