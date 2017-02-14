Цитата: По условиям тендера мы должны обновить вагонный парк на 15% в первый год. Заказали 32 вагона: 26 плацкартных и 6 купейных. Планируем их пустить на направление «Костанай-Алматы». В дальнейшем будем обновлять весь парк. Значит как минимум еще несколько лет мы будем ездить в разваливающихся вагонах. Интересно, а по тендеру никаких других требований не было? Хотя бы элементарно мыть вагоны внутри и снаружи? Подходишь к составу и оторопь берет... Тем более те люди, кто ездили Алматинским поездом до тендера уже успели привыкнуть к благам цивилизации. Шаг вперед - два шага назад?