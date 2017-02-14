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§ NG.kz
Минюсту не удалось восстановить работу терминалов в ЦОНах к обещанному сроку
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27168
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.02.17 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На 11:00 14 февраля по времени Астаны по всему Казахстану серверное оборудование государственной базы данных "Регистр недвижимости" не восстановлено, сообщает пресс-служба Министерства юстиции.
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Читатель 1
Re: Минюсту не удалось восстановить работу терминалов в ЦОНах к...




Отправлено: 14.02.17 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Даааа....сказать нечего...вот он "медный таз". Интересно, а не поменяется ли после починки база? А то потом выяснится, что "я не я и хата не моя"))

§ Валентин
Re: Минюсту не удалось восстановить работу терминалов в ЦОНах к...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5270
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 14.02.17 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто ж расскажет, что там случилось.
Хотя Сбербанк, например, после своего эпического сбоя - выкладывал технический обзор для специалистов.

А мне чисто с профессиональной точки зрения было бы интересно.
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арендодотель
Re: Минюсту не удалось восстановить работу терминалов в ЦОНах к...




Отправлено: 14.02.17 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
хотел сегодня зарегистрировать временных,
и тут такая беда. все не буду тогда.
не виноват я.

Бывалый
Re: Минюсту не удалось восстановить работу терминалов в ЦОНах к...




Отправлено: 14.02.17 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
А мне чисто с профессиональной точки зрения было бы интересно.

Что - посмотреть?
Логи сетевых коммутаторов до момента их смерти?
Что интересного ты там ожидаешь увидеть?

§ leoevgenij
Re: Минюсту не удалось восстановить работу терминалов в ЦОНах к...
leoevgenij


(Пользователи)
Сообщений: 23
Регистрация: 26.05.14
Отправлено: 14.02.17 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
АРЕНДОДАТЕЛЬ - апплодирую стоя! :lol:
А так просто одно слово охота написать - "рукожопы" :-)
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FOMA
Re: Минюсту не удалось восстановить работу терминалов в ЦОНах к...




Отправлено: 14.02.17 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Редакция НГ - просьба!
Нужно больше материала по программам переселения и миграции. Связанные с этим сайты, правила, документы и т.п. Сейчас к лету очень актуальная информация которой не хватает. Примите к сведению.

§ peshexod
Re: Минюсту не удалось восстановить работу терминалов в ЦОНах к...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3108
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 14.02.17 - 22:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А куда северный подевался?
Он же знаток вроде в этом деле.
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пэтриот
Re: Минюсту не удалось восстановить работу терминалов в ЦОНах к...




Отправлено: 14.02.17 - 22:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod
А куда северный подевался? Он же знаток вроде в этом деле.

Надоело наверное бороться с модерами , вот и ,,подевался,, ! Да и все понимают политику ОК . Раньше по другому було, сейчас удаляют . Поэтому и успехов ,,оставшимся,, !

§ Валентин
Re: Минюсту не удалось восстановить работу терминалов в ЦОНах к...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5270
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 14.02.17 - 23:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Что - посмотреть?
Логи сетевых коммутаторов до момента их смерти?
Что интересного ты там ожидаешь увидеть?


Что нибудь кроме "проблемы с серверным оборудованием".
Пример можно почитать вот здесь: https://habrahabr.ru/post/148102/
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