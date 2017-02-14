Цитата: Алим:

вообще если вы знаете у Казахов да вообще у тюрок не было тюрем,любое преступление имело свою стоимость и выплачивалось по решению Бия виновным лицом потерпевшему, кровная месть была запрещена вместо сатисфакции выплачивался "кун" может быть кто видел фильм Кунанбай там наглядно показан суд Биев, когда за убийство мужчины было присуждено оплачивать "кун" семье погибшего виновным лицом, советую посмотреть этот фильм и вы поймете все.



Поменьше смотри фильмов!

Побольше интересуйся историей, чтобы не молить чепухи!

Отрывок Жеты Жаргы



Цитата: - За воровство, грабеж, насилие, прелюбодеяние казнить смертью;

- По сим постановлениям, родственники убитого имеют право лишать жизни убийцу; о отрубивший руку, ногу, ухо должен быть лишен той же части тела; наказания могут быть смягчены по приговору судей, или согласию истцов, тогда преступник наказывается только установленною за всякое преступление платою. Убийца возвращает себе жизнь, платя кун, отдавая за каждого убитого мужчину 1000, а за женщину 500 баранов. Изувеченный, или отрубивший другому какой-нибудь член, платит равным образом определенное число скота;

- Кто убьет султана или ходжу, тот платит родственникам убитого кун за семь человек. Обида султана, или ходжи словами, наказывается пенею в 9 скотин; а за побои 27 скотин;

- Если жена умертвит мужа, то она … предается смертной казни, от которой не спасти заплата куна, если родственники не простят ее.