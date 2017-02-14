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≡ Поведение полицейских на приговоре по делу о взятках стало предметом служебного расследования в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Поведение полицейских на приговоре по делу о взятках стало предметом служебного расследования в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27168
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.02.17 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"По словам начальника местной полицейской службы полковника полиции Негмета Исмагулова, этот факт будет обсуждаться также на офицерском и полицейском собраниях", - говорится в пресс-релизе ДВД Костанайской области.
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§ Горожанин_kst
Re: Поведение полицейских на приговоре по делу о взятках стало...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 505
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 14.02.17 - 21:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алим:

Ясса Чингизхана это называется. То что в такой напыщенной форме преподносите, на самом деле характеризует определённый этап развития общества, и это не является фирменной примочкой тюрков в целом и казахов в частности (законы Хамураппи, к примеру на порядок старше). Все через это проходили в различных вариациях, или ещё до сих пор на этом этапе находятся, в Амазонии и Африке некоторые сообщества изолированные ещё до этого возможно и не доросли.
Для современного общества жить по ним неприемлемо. Ешё Великий Абай об этом говорил. Помимо денег и силы в нашем обществе должна и мораль присутствовать, не считаете.

[Исправлено: Горожанин_kst, 14.02.2017 - 21:56]
Профайл

юрист
Re: Поведение полицейских на приговоре по делу о взятках стало...




Отправлено: 14.02.17 - 22:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алим:

Вот тебе отрывок из ясы Чингисхана:
Цитата:
ВОССТАНОВЛЕННЫЙ ПО ПРАВИЛАМ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА ТЕКСТ 'ВЕЛИКОЙ ЯСЫ'

1. Трусу, лгуну, прелюбодею, содомиту, вору, предателю без различия возраста и знатности - смерть;
2. Тому, кто помогает одному из двух спорящих между собой, без различия возраста и знатности - смерть;
3. Тому, кто мочится в открытую воду или на пепел костра - смерть;
4. Запрещено черпать открытую воду для питья рукой - можно только посудой для черпания воды;
5. Запрещено стирать одежду в открытой воде, пусть даже из-за грязи она негодна для ношения;
6. Кто трижды взял товар и трижды обанкротился, после третьего раза - смерть;



Ну и так далее..

112
Re: Поведение полицейских на приговоре по делу о взятках стало...




Отправлено: 14.02.17 - 22:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
про взаимовыручку, свойственную многим казахам, про их го

Да думаю среди многих народов это есть, просто у например кавказцев это на много сильнее, очень на много, братская помощь.
У нас так себе.
Раньше и я типа искупить вину, то что меня вырастили перед другими, надавал им квартир.
7 квартир просто так отдал, зачем сейчас думаю?
Еще 3 за какие то мизерные деньги..
Раньше этот зов был сильный, вот спрашиваю себя, на крена?
10 квартир по тому минимуму 30 тысяч долларов было..
А перед и после 2008 вообще под двухсотку..
Сейчас думаю, дурак что помогал..
Всегда помогая одному говорил, помоги своим кровникам, у меня то кровников нет тут, в России мой кровный род.
А они..
Наоборот своих же выкидывали от себя и отправляли до меня, чтобы я тех кормил..
Я и кормил и воспитывал..
Казахи..
Мы разные..
Потому говорю как и есть, я кыпшак, другие это другие..
А ведь была мечта, набрать сто тысяч долларов и свалить в Германию, когда лет 22 было..

глас народа
Re: Поведение полицейских на приговоре по делу о взятках стало...




Отправлено: 14.02.17 - 22:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ясса Чингизхана это называется.%%%%%

А какое отношение вы имеете к МОНГОЛУ Чингизу ??????? :-P :-P :-P :-P

Гость
Поведение полицейских на приговоре по делу о взятках стало предметом служебного расследования в Костанае




Отправлено: 14.02.17 - 22:22
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