Хохол Re: Флуд и оффтопик #12587







Отправлено: - 20:43 Цитата: Доцент:

ОТБОРНОГО мяса на кустанайском Зеленом рынке! Добавьте сюда свеженьких гусей, уточек, различных окороков и ветчины, свежайшей деревенской сметанки,свежайш

Я о том же . Такие как ты после работы и на выходные как белые люди ходили по магазинам и базарам , а такие как я как негры с восхода и до заката по сараям . А днём ещё и на работу . Не надо мне это прошлое , состоящее из кручения ручки сепаратора и кидания навоза . Хорошо что сейчас всё стало на свои места . И толпы гаратских по ярмаркам в поисках съестного тому пример . А то привыкли что деревня и курочек и молочко , а теперь американцы вместо этого и окорочка и кока-колу . Так что твоя печаль , Доцент , по поводу исчезнувших деревень мне понятна . О жратве нормальной и за копейки скучаешь .