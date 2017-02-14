112 Re: Поведение полицейских на приговоре по делу о взятках стало... #47







Отправлено: - 22:09 Цитата: Горожанин_kst:

про взаимовыручку, свойственную многим казахам, про их го

Да думаю среди многих народов это есть, просто у например кавказцев это на много сильнее, очень на много, братская помощь.

У нас так себе.

Раньше и я типа искупить вину, то что меня вырастили перед другими, надавал им квартир.

7 квартир просто так отдал, зачем сейчас думаю?

Еще 3 за какие то мизерные деньги..

Раньше этот зов был сильный, вот спрашиваю себя, на крена?

10 квартир по тому минимуму 30 тысяч долларов было..

А перед и после 2008 вообще под двухсотку..

Сейчас думаю, дурак что помогал..

Всегда помогая одному говорил, помоги своим кровникам, у меня то кровников нет тут, в России мой кровный род.

А они..

Наоборот своих же выкидывали от себя и отправляли до меня, чтобы я тех кормил..

Я и кормил и воспитывал..

Казахи..

Мы разные..

Потому говорю как и есть, я кыпшак, другие это другие..

А ведь была мечта, набрать сто тысяч долларов и свалить в Германию, когда лет 22 было..