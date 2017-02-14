NG.kz Сегодня – день всех влюблённых, а в некоторых странах – день душевнобольных, праздник мам и даже домашних животных



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 09:41 Вопреки распространённому мнению, день Святого Валентина – вовсе не католический праздник. То есть к церкви он имеет весьма опосредованное отношение – потому что назван в честь святого и связан с венчанием. Это нам подтвердили в Римско-Католическом приходе Пресвятой троицы в Алматы.

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[Исправлено: Виталий Ефименко, 14.02.2017 - 10:30]