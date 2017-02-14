drakon Re: Моя Деревенька и её окрестности. #4696





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9801

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:50 Цитата: kbkz1980:

Так же,листать страшно

У моей Бабушки Библиябыла. Не помню какого

года. Но приехали они в Россию,вернее её

предки в 60-х годах,18 Века. И вот эта Библия

тоже была написана - Готическим Шрифтом.

Эта Библия должна быть в Кустанайской

области в настоящее время. Если мой

Племянник её никуда не дел,после смерти

своей матери,тоесть моей Кузины.

Я хорошо помню,что обложка была коричневая...