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§ NG.kz
Костанайский спортсмен стал победителем второго объединённого чемпионата РК по каратэ
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27168
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.02.17 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Второй объединенный чемпионат РК среди юношей, юниоров, девушек, мужчин и женщин по каратэ (киокушинкай, шинкиокушинкай) прошел в Астане в конце января. В нем участвовали более 300 спортсменов из всех областей Казахстана.
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§ лимон
Re: Костанайский спортсмен стал победителем второго...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 240
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 14.02.17 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
интересно за турнир призовые есть? или все за свой счет? я так понимаю в чемпионате участвовали профи, для которых каратэ не просто увлечение или хобби.
Профайл

Денис
Re: Костанайский спортсмен стал победителем второго...




Отправлено: 14.02.17 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодец Дима, а я бы себя не считал победителем если бы победил соперника легче себя на 20-30 кг...

73 пояс
Re: Костанайский спортсмен стал победителем второго...




Отправлено: 14.02.17 - 21:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Браво Дмитрий Александрович !!! МОЛОДЕЦ !!! УРА ! УРА ! УРА !!!!!!

73 пояс
Re: Костанайский спортсмен стал победителем второго...




Отправлено: 14.02.17 - 21:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а я бы себя не считал победителем если бы победил соперника легче себя на 20-30 кг...

Денис ты о чем ?

...
Re: Костанайский спортсмен стал победителем второго...




Отправлено: 14.02.17 - 21:34
Комментарий удален модератором.

Вова
Re: Костанайский спортсмен стал победителем второго...




Отправлено: 14.02.17 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поздравляем. Так держать.

Гость
Костанайский спортсмен стал победителем второго объединённого чемпионата РК по каратэ




Отправлено: 14.02.17 - 22:21
Комментарий проходит проверку.
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