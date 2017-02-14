NG.kz Костанайский спортсмен стал победителем второго объединённого чемпионата РК по каратэ



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 16:16 Второй объединенный чемпионат РК среди юношей, юниоров, девушек, мужчин и женщин по каратэ (киокушинкай, шинкиокушинкай) прошел в Астане в конце января. В нем участвовали более 300 спортсменов из всех областей Казахстана.

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