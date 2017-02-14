drakon Re: Моя Деревенька и её окрестности. #4682





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9798

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:46 Цитата: ваще:

а что без этих теток знак пешеходный переход водители не видят?

Видят,Алекс,видят! Но знаешь,легче Проконтролировать,

чем в Газету писАть и жаловаться. Ведь ученики -

не торопятся в школу,а водители в основном

на работу - торопятся. Бережённого, БОГ - БЕРЕЖЁТ...