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Куратор темы: drakon
ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 14.02.17 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
регулируют по очереди Два
Родителя.Через этот Перекрёсток


а что без этих теток знак пешеходный переход водители не видят?
навешали десять знаков перехода и еще две тетки в придачу. .

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9798
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.02.17 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
а что без этих теток знак пешеходный переход водители не видят?

Видят,Алекс,видят! Но знаешь,легче Проконтролировать,
чем в Газету писАть и жаловаться. Ведь ученики -
не торопятся в школу,а водители в основном
на работу - торопятся. Бережённого, БОГ - БЕРЕЖЁТ... :oops:
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ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 14.02.17 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну так светофор с кнопкой можно установить, лежачих положить.
на крайний случай направить в Кустанай специалистов по надземным переходам.
для обмена опытом.

112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 14.02.17 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Немцы просто тоже любят выпить, у вас там бухими за руль говорят можно

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9798
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.02.17 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
на крайний случай направить в Кустанай специалистов по надземным переходам.
для обмена опытом.

Алекс,в твоём Предложении что то РАЦИОНАЛЬНОЕ - имеется... :lol:
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ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 14.02.17 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Алекс,в твоём Предложении что то РАЦИОНАЛЬНОЕ - имеется...


ты можешь переводчиком к ним.. на халяву слетаешь в Кустанай.

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9798
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.02.17 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Немцы просто тоже любят выпить, у вас там бухими за руль говорят можно

Да,Марик. Допустимая норма Алкоголя в крови- 0,3 Промиле.
Это примерно - бутылка Пива или 200 гр. вина.
Раньше,уже в маю бытность тут было 0,5 промиле... :lol:
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ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 14.02.17 - 14:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
бухими за руль говорят можно


бухимы можно в любой стране,это от человека завимит,
только в некоторых странах,
входящих в 30-ку, деньгами решают, а в других
полицаи денег не берут и нет звонка другу.

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9798
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.02.17 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
полицаи денег не берут и нет звонка другу.

И в кулёк дышать - не заставляют... :lol:
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9798
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.02.17 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А это наши - вездесущие Репортёры,они из
Интернета новости - не скачивают,сами ищут.

Это в г. Билефельде,52 летняя тётка на
своём автО,заехала в тунель,городского
электротранспорта. Как она умудрилась-
пака даже полиция - не знает... :lol:
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9798
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.02.17 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А это все наши Президенты,начиная с 1949 г.

Все 11. А 12го избрали в Воскресенье... :oops:
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9798
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.02.17 - 20:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Был сегодня у одного мужика в гостях
Посмотрел пару книг,хотел почитать

а оказалось,что они написаны -
Готическим Шрифтом... 8-)
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