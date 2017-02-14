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≡ Флуд и оффтопик (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: nurgeldy
§ Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 2401
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 14.02.17 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1:
ты определись для себя .
то время трудное, то прекрасное.
или ты как хамелеон?

-уже второй или третий раз читаю такое....
-очень горькое прозвище для нашего единственного аграрника....
Профайл

Хохол
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 14.02.17 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
очень горькое прозвище

Да ладно , Уважаемый Доктор Сизо . Умение приспосабливаться пусть даже меняя окраску , хорошее качества для выживания . Труднее тем кто не может перекрасится в то , что тебя окружает и приспособится к новым условиям . Тех в конце концов либо отсреляют , либо сами сдохнут с голоду . Законы природы действуют не только в лесу , но и меж людей . Вон Денис какой то появился на сайте . Его бедного так трясёт и перетряхивает от того что не сумел вписаться и приспособиться , что иной раз жалко его . Сам мучается и других мучает .

1
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 14.02.17 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
что не сумел вписаться и приспособиться


лет то тебе сколько? чтобы понятно было.
для дальнейшего понимания.

Хохол
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 14.02.17 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1:
лет то тебе сколько?

А зачем тебе Алекс это . Мои года , моё богатство . Тебе вон то же уже немало , а ведёшь себя как школяр малолетний , вылезая под разными никами . Чё боишься под зареганным спросить скока мне лет ?

1
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 14.02.17 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
А зачем тебе Алекс это . Мои года , моё богатство . Тебе вон то же уже немало , а ведёшь себя как школяр малолетний , вылезая под разными никами . Чё боишься под зареганным спросить скока мне лет ?


шары с утра залил уже? чертики мерещатся смотрю.

Хохол
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 14.02.17 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1:
чертики мерещатся смотрю.

Да не , не чёртики . Один большой чёрт под №1 , который и сам не знает чё хочет . Наверное хочет что б его послали .

1
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 14.02.17 - 16:43
Комментарий удален модератором.

Маркс
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 14.02.17 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Вот когда Марик будет выкладывать здесь постоянно бичь пакеты , тогда да , время настанет ужасное .

Смешно. Судить о времени по качеству жратвы. Да еще и чьей-то жратвы.

1
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 14.02.17 - 16:57
Комментарий удален модератором.

112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 14.02.17 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Судить о времени по качеству жратвы.

А о чем судить?
Я стал скромнее питаться чем до Союза однозначро.
Если раньше ляшку брал два раза осенью и еще одну зимой, то в этом году уюе нет этих 170ти тысяч на мясо..
Плюс баранов мне с Наурзума привозили..
Три барана в год в среднем резал.
Я уже забыл что такое барашек.
Которого сам выбираешь и сам там все делаешь..
Ярмарочные не в счет..
А ляшка, это и казы и карта и печень и жал, и жанбас..
Эх было время до ТС..

112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 14.02.17 - 17:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Наверное хочет что б его послали .

Что то ты его куда то далеко прям..
Красным стал, возбудился так, что аш выйти не может..

Хохол
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 14.02.17 - 19:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
А о чем судить?

Карл Маркс имеет ввиду что в то время (советское) , когда у советского человека разнообразия в еде практически не было в виду дефицита , было лучше и счастливее чем сегодня , когда дефицит только может быть в деньгах . И не важно что за бананами и апельсинами нужно было летать в Москву . Дело ведь не в благосостоянии и доступности , а в общей идее , которая нас объединяла и делала нас счастливее . Кстати о равенстве . Почему то считалось что в деревнях , люди сами должны были обеспечивать себя молоком , яйцами , сметаной , овощами и т.д . Причём этим самообеспечением они должны были заниматься до и после рабочего дня . Гаратские же отработав положенные часы , занимались исключительно самими собой , ломая голову над досугом . Кефиры и катыки в стеклянной таре с фольгированной крышечкой , молоко в треугольных пакетиках были в каждом магазине города .

112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 14.02.17 - 19:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
когда у советского человека разнообразия в еде практически не было в виду дефицита , было лучше и счастливее чем сегодня , когда де

Наверно в чем то он прав..
Когда я воровал булочку в магазине, или печеньки или консерву латвийскую в Советском Союзе, я был так безумно счастлив что удача повернулась ко мне...
Да, вот это было настоящим счастьем, не сравнивым с тем, что сейчас, взял тупо бабло, купил пару булок, килограмм печенья, не понравилось, выкинул в мусорку, опять купил в другом магазине..
Или те же дети, если сравнивать их с теми советскими, обнаглели ведь совсем, не едят нормальную еду и надо мной недавно смеялись то что я кушаю рассольник, собачью еду!
А они видите ли сосиска в тесте и гамбургер подавай тот что делают своими грязными руками восточные люди в киоске, чипсы и кока кола или спрайт..
Да что там, им нравится сегодня бичпакеты, с каким усердием они грызут это китайское гумно..
И они... счастливы такой едой..

Хохол
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 14.02.17 - 20:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Да, вот это было настоящим счастьем, не сравнивым с тем, что сейчас, взял тупо бабло, купил пару булок, килограмм печенья, не понравилось, выкинул в мусорку, опять купил в другом магазине..

Ну не знаю . Простоять в очереди за дефицитом , а потом радостно бежать домой с криками :" Я достал !!!!" , какое то сомнительное счастье . Неужели счастье советского человека заключалось в том что бы урвать какую нибудь дефицитную и заграничную вещь ? Тогда зачем Карл Марк ностальгирует по тем временам , щас же можно без драк и очередей купить всё что угодно , да ж домой сами привезут . Как то получается подленько так делать людей счастливыми , хотя метод хорош . Марк же чувствует сейчас себя несчастным , при избытке всего . Коммунисты были видно не дураки , знали методы сделать людей счастливыми .

Доцент
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 14.02.17 - 20:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хохол:
когда у советского человека разнообразия в еде практически не было******

О каком современном РАЗНООБРАЗИИ вы глаголите: О вредных чипсах,химических лимонадах , пепси и коле, настоянных на мексиканских тараканах, энергетических напитках, западных просроченных печеньках и шоколадках неизвестного состава, китайской ЛапСе?????

Приятного аппетита!!!!
Я жил в советские времена и прекрасно помню свою СЫТУЮ,ДОСТАТОЧНУЮ ЖИЗНЬ, когда на свою зарплату и прочие доходы в 80-90 годы, эквивалентные стоимости 1.500 кг ОТБОРНОГО мяса на кустанайском Зеленом рынке! Добавьте сюда свеженьких гусей, уточек, различных окороков и ветчины, свежайшей деревенской сметанки,свежайшей рыбы (линей, , судаков,сазанов, щук. пойманных лично в Тоболе), не говоря уже о свежих помирах, огурчиках, компах, наливках и самых разных настойках их погреба своего гаража!!!!!!!
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