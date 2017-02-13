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≡ Всё, что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: Валентин
§ Валентин
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5269
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 13.02.17 - 22:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Садитесь, по арт латте вам 2


На фото не зубочистка и не кисточка, а перо для латте-арта :)

Лиля, ты всегда споришь лишь бы поспорить?
Вот такой латте-арт никакого практического смысла не имеет, там кофе остынет задолго до окончания :)

Чаще всего рисуют розу, можно умудриться 2-3 нарисовать.
Рекорд, по моему, это 7 роз в 150 миллилитровой чашке капуччино :)
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§ kbkz1980
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2178
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 14.02.17 - 09:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Лиля, ты всегда споришь лишь бы поспорить?

Примного извиняюсь,если внесла дискомфорт в вашу ранимо-неокрепшую психику :lol:

Цитата:
Валентин:
Чаще всего рисуют розу, можно умудриться 2-3 нарисовать.
Рекорд, по моему, это 7 роз в 150 миллилитровой чашке капуччино :)

А местный гуру кофейных зёрен на енто видимо неспособен
:lol: :-P
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знаток
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!




Отправлено: 14.02.17 - 10:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вместо турок, кофемашин, кофеварок можно использовать
вещи попроще, например кемекс или пуровер, но он дороже.

§ Валентин
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5269
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 14.02.17 - 11:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Примного извиняюсь,


Ну вот, опять неуклюжее кокетство!

Цитата:
kbkz1980:А местный гуру кофейных зёрен на енто видимо неспособен


Конечно, это же хобби, а не работа :)

Цитата:
знаток:
вместо турок, кофемашин, кофеварок можно использовать
вещи попроще, например кемекс или пуровер, но он дороже.


Про "попроще" я бы поспорил :)
Можно туда же добавить воронку V60, примерно то же самое.

Во-первых, нравится вкус фильтр-кофе не всем.

Во-вторых, требования к процессу приготовления там гораздо выше, а добиться повторяемости сложнее.
Просто пролить кипяток через кофе в бумажном фильтре недостаточно, надо смотреть на время, количество воды, её температуру.
Я, честно, не любитель.

А в третьих, из доступного в супермаркетах кофе приготовить что-то вкусное будет намного сложнее, чем в турке.

Турка вообще исторически самый древний способ приготовления как раз потому, что из практически любого зерна можно получить насыщенный и крепкий кофе :)
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§ kbkz1980
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2178
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 14.02.17 - 19:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

С праздником Валюша :lol: :lol: :lol:
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§ Валентин
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5269
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 14.02.17 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
С праздником Валюша


Ой спасибо!
И тебе желаю всегда быть такой же доброй, чуткой, ласковой и заботливой как сегодня!
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