Валентин Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить! #154





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Регистрация: 23.12.06 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 11:09 Цитата: kbkz1980:

Примного извиняюсь,



Ну вот, опять неуклюжее кокетство!



Цитата: kbkz1980:А местный гуру кофейных зёрен на енто видимо неспособен



Конечно, это же хобби, а не работа :)



Цитата: знаток:

вместо турок, кофемашин, кофеварок можно использовать

вещи попроще, например кемекс или пуровер, но он дороже.



Про "попроще" я бы поспорил :)

Можно туда же добавить воронку V60, примерно то же самое.



Во-первых, нравится вкус фильтр-кофе не всем.



Во-вторых, требования к процессу приготовления там гораздо выше, а добиться повторяемости сложнее.

Просто пролить кипяток через кофе в бумажном фильтре недостаточно, надо смотреть на время, количество воды, её температуру.

Я, честно, не любитель.



А в третьих, из доступного в супермаркетах кофе приготовить что-то вкусное будет намного сложнее, чем в турке.



Турка вообще исторически самый древний способ приготовления как раз потому, что из практически любого зерна можно получить насыщенный и крепкий кофе :)