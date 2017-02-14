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§ NG.kz
Казахстан по уровню минимальной зарплаты обогнали беднейшие страны Евросоюза
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27168
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.02.17 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В большинстве европейских стран установлен минимальный размер заработной платы. И цифры очень сильно отличаются. Если в Люксембурге "минималка" составляет почти 2000 евро, то в Болгарии – всего 236 евро, а в Латвии – 380 евро.
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совдеп
Re: Казахстан по уровню минимальной зарплаты обогнали беднейшие...




Отправлено: 14.02.17 - 20:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
танкоградец:
Поинтересуйтесь какой у Германии госдолг

Там еще негров не вешают случайно .?

Доцент
Re: Казахстан по уровню минимальной зарплаты обогнали беднейшие...




Отправлено: 14.02.17 - 20:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане с 1 января 2017 года установлен уровень минимальной заработной платы в 24 459 тенге (71,44 евро), что в 20 раз меньше, чем, например, в Германии.%%%%%%%
И чему радоваться -то ?????
Вы зайдите в любой магазин и посмотрите, что покупают жителя Кустаная в свою продуктовую корзину: макароны "Султан",молоко жирностью 2.5% и минимум мяса и рыбы......

112
Re: Казахстан по уровню минимальной зарплаты обогнали беднейшие...




Отправлено: 14.02.17 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мерекевтридесятомцарстве:
оно пытается активно перетащить иностранные производства внутрь страны, как делает

Ты с дуба рухнул как говорит мривидение?
От этого что, стекло или двигатель будет стоить дешевле чем та себестоимость у движки на его родине?
Или там двишка маде ин Россия стоит?
Ты говоришь про турецкий сценарий по сборке , гнать то когчай да?

§ танкоградец
Re: Казахстан по уровню минимальной зарплаты обогнали беднейшие...
танкоградец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1530
Регистрация: 20.11.12
Отправлено: 14.02.17 - 20:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
совдеп:
Там еще негров не вешают случайно .?

Не-а, там арабы рулят.
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* drakon
Re: Казахстан по уровню минимальной зарплаты обогнали беднейшие...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9798
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.02.17 - 20:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Меньше она только в Румынии (275 евро) и Болгарии (235 евро).

Цитата:

В Казахстане с 1 января 2017 года установлен уровень минимальной заработной платы в 24 459 тенге (71,44 евро)

А что 235 евро в Болгарии - это меньше чем 71.44 евро в Еазахстане?... :oops: 8-) :-o :lol:
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Доцент
Re: Казахстан по уровню минимальной зарплаты обогнали беднейшие...




Отправлено: 14.02.17 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Позвольте вас спросить, а кто получает эту повышенную минималку, если в Кустанае практически нет промышленных предприятий?????
Клерки, менеджЭры, судьи и прочие чиновники??
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