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112:
Да, вот это было настоящим счастьем, не сравнивым с тем, что сейчас, взял тупо бабло, купил пару булок, килограмм печенья, не понравилось, выкинул в мусорку, опять купил в другом магазине..
Ну не знаю . Простоять в очереди за дефицитом , а потом радостно бежать домой с криками :" Я достал !!!!" , какое то сомнительное счастье . Неужели счастье советского человека заключалось в том что бы урвать какую нибудь дефицитную и заграничную вещь ? Тогда зачем Карл Марк ностальгирует по тем временам , щас же можно без драк и очередей купить всё что угодно , да ж домой сами привезут . Как то получается подленько так делать людей счастливыми , хотя метод хорош . Марк же чувствует сейчас себя несчастным , при избытке всего . Коммунисты были видно не дураки , знали методы сделать людей счастливыми .