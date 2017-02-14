112 Re: Флуд и оффтопик #12583







Отправлено: - 19:40 Цитата: Хохол:

когда у советского человека разнообразия в еде практически не было в виду дефицита , было лучше и счастливее чем сегодня , когда де

Наверно в чем то он прав..

Когда я воровал булочку в магазине, или печеньки или консерву латвийскую в Советском Союзе, я был так безумно счастлив что удача повернулась ко мне...

Да, вот это было настоящим счастьем, не сравнивым с тем, что сейчас, взял тупо бабло, купил пару булок, килограмм печенья, не понравилось, выкинул в мусорку, опять купил в другом магазине..

Или те же дети, если сравнивать их с теми советскими, обнаглели ведь совсем, не едят нормальную еду и надо мной недавно смеялись то что я кушаю рассольник, собачью еду!

А они видите ли сосиска в тесте и гамбургер подавай тот что делают своими грязными руками восточные люди в киоске, чипсы и кока кола или спрайт..

Да что там, им нравится сегодня бичпакеты, с каким усердием они грызут это китайское гумно..

И они... счастливы такой едой..