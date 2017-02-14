112 Re: Казахстан по уровню минимальной зарплаты обогнали беднейшие... #32







Отправлено: - 20:11 Цитата: Мерекевтридесятомцарстве:

оно пытается активно перетащить иностранные производства внутрь страны, как делает

Ты с дуба рухнул как говорит мривидение?

От этого что, стекло или двигатель будет стоить дешевле чем та себестоимость у движки на его родине?

Или там двишка маде ин Россия стоит?

Ты говоришь про турецкий сценарий по сборке , гнать то когчай да?