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≡ Директор ТОО «Турксиб Астана» прокомментировал ситуацию с прорывом трубы в поезде «Алматы-Костанай»		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Директор ТОО «Турксиб Астана» прокомментировал ситуацию с прорывом трубы в поезде «Алматы-Костанай»
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 27168
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.02.17 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прорыв трубы отопления в вагоне № 7 поезда «Костанай-Алматы» в ночь с 11-го на 12 февраля произошел, скорее всего, из-за того, что проводники сильно топили котел. Об этом "НГ" сообщил директор ТОО «Турксиб Астана» Владимир РОЖКО.
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§ сайлау курманов
Re: Директор ТОО «Турксиб Астана» прокомментировал ситуацию с...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1674
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 14.02.17 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
надеюсь кураторы почитают мою писанину в народных новостях и учтут пожелания простых граждан:О поезде в Аркалык
сайлау курманов
9 сентября 2013, 09:50
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Иван Иванович
Re: Директор ТОО «Турксиб Астана» прокомментировал ситуацию с...




Отправлено: 14.02.17 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
По условиям тендера мы должны обновить вагонный парк на 15% в первый год. Заказали 32 вагона: 26 плацкартных и 6 купейных. Планируем их пустить на направление «Костанай-Алматы». В дальнейшем будем обновлять весь парк.
Значит как минимум еще несколько лет мы будем ездить в разваливающихся вагонах. Интересно, а по тендеру никаких других требований не было? Хотя бы элементарно мыть вагоны внутри и снаружи? Подходишь к составу и оторопь берет... Тем более те люди, кто ездили Алматинским поездом до тендера уже успели привыкнуть к благам цивилизации. Шаг вперед - два шага назад?

Доцент
Re: Директор ТОО «Турксиб Астана» прокомментировал ситуацию с...




Отправлено: 14.02.17 - 17:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотя бы элементарно мыть вагоны внутри и снаружи? Подходишь к составу и оторопь берет.********

Я лично видел, как на Ладожском вокзале в г. С-Петербург пассажиры,проходя по перрону мимо фирменного поезда № 39-40 Астана- Питер,просто зажимали свои носы, комментируя при этом: неужели в Казахстане нет денег, чтобы закупить нормальные российские вагоны с биотуалетами???? "
Эти вагоны решили направить на линию Кустанай --А-Ата(Верный)

ВЧК
Re: Директор ТОО «Турксиб Астана» прокомментировал ситуацию с...




Отправлено: 14.02.17 - 18:16
Комментарий удален модератором.

Читатель 1
Re: Директор ТОО «Турксиб Астана» прокомментировал ситуацию с...




Отправлено: 14.02.17 - 18:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С вагонами , я слышал от пассажиров, засада полная ( не зря же носы зажимают)))
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