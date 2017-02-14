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≡ Поведение полицейских на приговоре по делу о взятках стало предметом служебного расследования в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Поведение полицейских на приговоре по делу о взятках стало предметом служебного расследования в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27168
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.02.17 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"По словам начальника местной полицейской службы полковника полиции Негмета Исмагулова, этот факт будет обсуждаться также на офицерском и полицейском собраниях", - говорится в пресс-релизе ДВД Костанайской области.
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112
Re: Поведение полицейских на приговоре по делу о взятках стало...




Отправлено: 14.02.17 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда на мазарку то складывались полицейские, с бэу кирпича построили ему в Аулиеколе небольшую мазарку..
С каждого, с каждого предпринимателя собрали тогда по Рудному, Тоболу и Лисаковску от 20ти до 150ти тысяч тенге..
Я 20тью отделался..
На уровне начальников больших!
Предлагали сразу крышу от дорпола и прочих тонкостях криминального характера..
И интересно, сколько насобирали то миллионов?
Миллионов 20 точно..
Я матери мазарку из нового кирпича, привезенного в Качар , мы потратили что то 70 тысяч что ли..

Бывалый
Re: Поведение полицейских на приговоре по делу о взятках стало...




Отправлено: 14.02.17 - 13:15
Комментарий удален модератором.

112
Re: Поведение полицейских на приговоре по делу о взятках стало...




Отправлено: 14.02.17 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Участкового бывшего на Рено белом в Рудном "режу" на дороге..
С меня тогда тоже тряс бабло.
Таксист.
Сейчас меня побаивается..
Улыбается..
Нет бы хоть что то сказал когда так видимся, наехал, нет же, привет Маке и тд..
Полиция..
Это бизнес прежде всего и хороший бизнес..

Денис
Re: Поведение полицейских на приговоре по делу о взятках стало...




Отправлено: 14.02.17 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну, есть же прецедент с директором школы в восточном КЗ

ВЧК
Re: Поведение полицейских на приговоре по делу о взятках стало...




Отправлено: 14.02.17 - 14:08
Комментарий удален модератором.

Аноним
Re: Поведение полицейских на приговоре по делу о взятках стало...




Отправлено: 14.02.17 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
себе они аплодировали, от чувства облегчения. И осознания того, что если тоже попадутся - им много не дадут, отделаются штрафом, а штраф - не отсидка, как-нибудь насобирают.

азат
Re: Поведение полицейских на приговоре по делу о взятках стало...




Отправлено: 14.02.17 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аплодировали два раза, в первый раз когда судья оправдал инспектора миграционной службы. За отсутствием в его действиях состава преступления(ошибка экспертизы). И что здесь аморального с точки зрения этики. Второй раз, когда судья обосновано, меру наказания избрал сумму штрафа кратную взятке. И что согласно этики сотрудника ОВД, должны были сделать присутствующие. ?

Помогите бедолагам
Re: Поведение полицейских на приговоре по делу о взятках стало...




Отправлено: 14.02.17 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть в этой стране умные люди? Мне кажется НЕТ!

Алим
Re: Поведение полицейских на приговоре по делу о взятках стало...




Отправлено: 14.02.17 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
У меня когда однокашник стал участковым, так я отвернулся от него сразу..
Как я ему помогу и должен ли?
"Сгорел" на работе, от спирта, царствие ему небесное.
Я даже на похоронах не был..

а ведь какой бы не был ведь твой одноклассник, как то не по человечески, на похороны то можно было пойти и простить, твердо стоишь на воровских позициях?

112
Re: Поведение полицейских на приговоре по делу о взятках стало...




Отправлено: 14.02.17 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алим:
похороны то можно было пойти и простить, твердо стоишь на воровских позициях?

Это было тогда по человечески.
Пришел бы, был бы просто понт.
Сейчас пошел бы в силу возраста наверно.
Тогда он обязан был уйти по их обычаям, по ментовским..
У него характер ведь меняться начал тогда, я этого не понял просто..

Алибек
Re: Поведение полицейских на приговоре по делу о взятках стало...




Отправлено: 14.02.17 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Денис:
Странно правда, так внезапно нашли 5 лямо каждый . вот, у меня бы не смогли найти даже за год. просто нету и все или жилье последнее продавать за бесценок и то бы не насобирали.

у нас в ауле молодая девочка продавец во времена СССР допустила большую растрату скорее всего ее подставили на базе, ревизор обнаружил недостачу уговорили не давать ход делу на неделю все жители аула собрали средства, у кого то были накопления на машину, свадьбу даже пенсионеры какие то деньги имевшиеся на текущие расходы по одной две овцы со двора, все же отбили девочку дали взятку ревизору (Русские то же брали на всех уровнях, в том числе и коммунисты) возместили недостачу, девочка уехала в город Алмата, во времена перестройки здорово поднялась стала матерой предпринимательницой она не забыла что для нее сделали односельчане всем помогала кто обращался за помощью кому деньги на учебу кому на свадьбу, похороны или в таких случаях как с гаишниками и все безвозмездно, многих молодых людей устроила на работу кому то помогла поднять бизнес, отремонтировала школу дом культуры пробила через власти области что бы провели газ, она всегда вспоминает и плачет что когда то была молодой на пуганой и простые скотники, доярки, механизаторы пенсионеры ее родственники помогли ей не дали ее схавать, а этих ребят то же надо простить я думаю что для них урок на всю жизнь и они не забудут что когда то и им помогли.

§ yeti91
Re: Поведение полицейских на приговоре по делу о взятках стало...
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 362
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 14.02.17 - 18:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На том посту ооочень много денег "рубили",очень.
Профайл

нурлыкунчик
Re: Поведение полицейских на приговоре по делу о взятках стало...




Отправлено: 14.02.17 - 18:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
дык я так понял,что суды в РК реально практикуют продажу Индулгенций для грешников?

тогда я тоже по апплодирую
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