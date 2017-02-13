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§ NG.kz
Костанайские полицейские аплодировали, услышав приговор своим коллегам-взяточникам
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27168
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.02.17 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На приговор по делу о полицейских поста «Рубеж», обвиненных в вымогательстве взяток, пригласили такое количество людей в погонах, что они не вместились в зал. Пригласили для профилактики, однако эффект получился прямо противоположный.
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Ольга
Re: Костанайские полицейские аплодировали, услышав приговор...




Отправлено: 13.02.17 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очень правильное название статьи !!!!

§ Убийца драконов
Re: Костанайские полицейские аплодировали, услышав приговор...
Убийца драконов


(Пользователи)
Сообщений: 86
Регистрация: 18.11.15
Отправлено: 13.02.17 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Думаю, было бы хуже, если бы их отправили в места лишения свободы, где содержали бы за счет налогоплательщиков.

А давайте тогда всех преступников по этому принципу судить. Всем штраф. А зачем садить? Можно тюрьмы вообще отменить. Государству доход и преступникам хорошо. Потом в должности восстановятся и снова за старое. Сегодня наверное бухают от радости в каком-нибудь дорогом ресторане всей своей погранцовской братией.
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Али
Re: Костанайские полицейские аплодировали, услышав приговор...




Отправлено: 13.02.17 - 20:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Убийца драконов:
Потом в должности восстановятся и снова за старое.

уже ни когда на госслужбу не устроится, ни он ни его дети, так что не беспокойся это коррупционная статья, дети при поступлении на госслужбу будут отвечать на анкету кто нибудь из родственников привлекался к уголовной ответсвенности, из за того что мой отец был судим еще в советское время за аварию не повлекшую смерть я не смог пройти спец проверку и поступить на госслужбу, а тем более по коррупционной,это считай враг государства, да же при очень больших деньгах и очень больших покровителях их дети могут забыть о госслужбе.

Марик Парик
Re: Костанайские полицейские аплодировали, услышав приговор...




Отправлено: 13.02.17 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уж показатель радость за коллег ушедших от тюрьмы со стороны полицейских. ДВД интересно как прокомментирует? Или не установит радовавшихся?

§ drakon
Re: Костанайские полицейские аплодировали, услышав приговор...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9796
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.02.17 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Марик Парик:
ДВД интересно как прокомментирует?

А кто их спросит то?... 8-)
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совет петрович
Re: Костанайские полицейские аплодировали, услышав приговор...




Отправлено: 13.02.17 - 22:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Думаю, было бы хуже, если бы их отправили в места лишения свободы, где содержали бы за счет налогоплательщиков.

Фига-се, аргумент..!

шанхай уральская
Re: Костанайские полицейские аплодировали, услышав приговор...




Отправлено: 14.02.17 - 01:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
это ты без родины и флага, а за ним видишь сколько людей, если попадешь ты то только твоя мама и будет плакать.Алим по ходу это твои так сказать коллеги.Есть пословица сколько верёвочка не тянись всё равно конец будет.Так и этих товарищей да у всех взятковымогателей конец один.А сколько людей за ними так ворон ворону глас не выклюет....

Динара
Re: Костанайские полицейские аплодировали, услышав приговор...




Отправлено: 14.02.17 - 02:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А в например согласна с тем, что их не отправили в тюрьму сидеть за МОИ налоги. Я пашу и с моей зп их отчисляют. И я не хочу кормить 6 раз в день , да еще и усиленным питанием с мясом и фруктами, маслом и пр. каких-либо уродов. Пусть сами себя кормят, тем более угрозы обществу они не представляют

Денис
Re: Костанайские полицейские аплодировали, услышав приговор...




Отправлено: 14.02.17 - 08:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
нет, пусть сидят за деньги родственников и штраф и лишение свободы,вот,было бы гуманнее для всех, а если нет денег,тогда расстрел.Вот. был бы урок для присутствующих в зале. причем прямо перед их глазами,чтобы помнили,когда вымогают взятки. да,оне ничего ж не требуют, люди сами отдают,но оне же ведь берут! а теперь оне будут отрабатывать, и трясти всех иностранцев на трассе, учить,что надо было договариваться, и спустя месяцы коммерсы сами будут давать в 2 раза больше.

qwert
Re: Костанайские полицейские аплодировали, услышав приговор...




Отправлено: 14.02.17 - 08:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
у этого капжасарова брат случайно не секретарь районного маслихата?

§ Baraken
Re: Костанайские полицейские аплодировали, услышав приговор...
Baraken


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Сообщений: 4
Регистрация: 09.02.17
Отправлено: 14.02.17 - 09:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Будут занимать должности, и даже карьера будет))) Сам знаю кучу таких примеров,причем даже с реальными сроками. А то ведь некому будет на гнилых местах потом наместничать...
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§ stomotolog
Re: Костанайские полицейские аплодировали, услышав приговор...
stomotolog


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Сообщений: 3
Регистрация: 14.02.17
Отправлено: 14.02.17 - 09:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Значит развитие нашего государства пойдет по принципу ; нет денег в тюрьму . Будут брать с таким рвением ,что бы при случаи легко откупиться . И нашим правителям красота , бюджет не оскудеет никогда. Еще и присутствующие в суде ДВДешники сделают выводы. Ну блин театр бабы Фроси
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§ stomotolog
Re: Костанайские полицейские аплодировали, услышав приговор...
stomotolog


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Сообщений: 3
Регистрация: 14.02.17
Отправлено: 14.02.17 - 09:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Деньги ,брат делают все!
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§ Горожанин_kst
Re: Костанайские полицейские аплодировали, услышав приговор...
Горожанин_kst


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Сообщений: 503
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 14.02.17 - 10:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Денис:
Эти полицаи Родину свою продают за взятки

Патетика. Они - часть системы. Продажной до самого корня. На том и построенной. Розовые очки сними. То что с ними случилось, их задержание и "осуждение" - чистого вида челуха, для отвода глаз идеалистам (вот потому я и анархист)
На фотки смотрю, двоих из них узнал.На СТО у товарища сталкивался, вполне нормальные парни в жизни. В "работе" их не видел, сразу скажу. Однако, вон вишь, "какие матёрые волчары", оказались)))...и смех и грех... Ой-бай-йа-яй!
Главное, в разговорах, они сами говорили о желании уйти со слубжы, задолго до этих событий. Что держало?Да деньги, выходит, дурные, хоть и очень "опасные". Ведь уйдя надо найти достойное себе занятие, и чтоб доход был соответствующий. Да, дилемма...) Теперь наука будет, надо было тогда решаться, раз что-то (совесть надеюсь, не страх) в спину толкало.
Цитата:
Денис:
Как будет что посеръезней ,так и они переметнуться

Не-а, при таком раскладе, "будь чё посерьёзней", как ты говоришь, и ты и "они", все мы не систему продажную защищать пойдём, а дом свой и семью. Разницу ощущаешь?
Не надо моралите разводить.Жизнь и проще и сложнее одновременно.
Профайл

гость
Re: Костанайские полицейские аплодировали, услышав приговор...




Отправлено: 14.02.17 - 18:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ворон ворону глаз не выклюет
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