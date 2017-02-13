Цитата: Денис:

Эти полицаи Родину свою продают за взятки

Патетика. Они - часть системы. Продажной до самого корня. На том и построенной. Розовые очки сними. То что с ними случилось, их задержание и "осуждение" - чистого вида челуха, для отвода глаз идеалистам (вот потому я и анархист)

На фотки смотрю, двоих из них узнал.На СТО у товарища сталкивался, вполне нормальные парни в жизни. В "работе" их не видел, сразу скажу. Однако, вон вишь, "какие матёрые волчары", оказались)))...и смех и грех... Ой-бай-йа-яй!

Главное, в разговорах, они сами говорили о желании уйти со слубжы, задолго до этих событий. Что держало?Да деньги, выходит, дурные, хоть и очень "опасные". Ведь уйдя надо найти достойное себе занятие, и чтоб доход был соответствующий. Да, дилемма...) Теперь наука будет, надо было тогда решаться, раз что-то (совесть надеюсь, не страх) в спину толкало.

Цитата: Денис:

Как будет что посеръезней ,так и они переметнуться

Не-а, при таком раскладе, "будь чё посерьёзней", как ты говоришь, и ты и "они", все мы не систему продажную защищать пойдём, а дом свой и семью. Разницу ощущаешь?

Не надо моралите разводить.Жизнь и проще и сложнее одновременно.