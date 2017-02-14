NG.kz Очередная сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае 18 февраля



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 27168

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 12:54 По данным отдела сельского хозяйства, свинину будут продавать по 900 тенге за 1 кг, говядину - по 1000-1100, баранину - по 950-1000, конину - по 1200 тенге за 1 кг. Сахар - по 204 тенге за 1 кг, растительное масло - от 350 до 400 тенге за 1 литр.

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