peshexod Re: Депутаты предложили исключить право на самостоятельное... #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3103

Регистрация: 25.06.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:56 В прошлом годе пришлось пересдавать и теорию и вождение (просрочил).

Так скажу я вам процесс не из простых.

Если теорию можно выучить тупо как стих, то для вождения нужен навык всяко.

Принимающий инструктор только в качестве консультанта и за вас не сдаст и на результат не повлияет, в машине планшет который онлайн транслирует вашу сдачу и программа решает сдал или нет.

При достаточном стаже я не то что бы легко сдал, были сняты баллы за превышение и стоп-линию.



Самостоятельную подготовку можно было бы и оставить, но вот ценник за сдачу приподнять, что бы прежде чем сдавать, человека мотивировала сумма в случае неудачи.