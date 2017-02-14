Цитата: 112:

Сравни до и после..

лукавый, сравни как девальвировался курс тенге к доллару за первые годы независимости с 1993 при отсутствии ТС 1тг = 0,15 $ (1993), 1 тг =0,016$ (1994-1998), 1 тг=0,0072$ (1999), 1тг=0,0083 $ (2000-2008, соотносится с ростом доходов от продажи ресурсов), 1тг=0,0065$ (2010-2013, привет западному фин. кризису с его мошенническими пузырями и поддельной отчетностью, стопорение развития западных экономик как покупателей в том числе и каз. ресурсов), 1 тг=0,0055$ (2014г. по всему миру, в т.ч. и КНР, наблюдается отток западных капиталов от развивающихся стран, давно запущены печатные станки не только в США, но теперь и в ЕС, Западу все меньше и меньше нужны наши ресурсы по тем ценам которые раньше были, потому идет мировой спад цен на ресурсы, о котором рудненский таксист не глянул в своем РБК), 1тг=0,003$ (2015г-16. цены на нефте и мет.ресурсы практически те же, экономики Запада все там же, ожидание президентских выборов в США), 1тг=0,0031$(2017г., ммм цена на нефть медленно карабкается вверх, кто ей дал надежду? Рыжий в Белом доме, лоббирующий интересы не столько фин. воротил, сколько производственных кругов своей страны, контролирующей в своих руках глобальные фин. потоки большинства стран мира, условно рабочих, а не "мысдесьвласть"хомячков). Да, тебе бы вести колонки в РБК типа "Влияние Таможенного Союза на состояние мировой финансовой системы и глобальных кризисов". Ябпоржал.