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§ NG.kz
Казахстан по уровню минимальной зарплаты обогнали беднейшие страны Евросоюза
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27168
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.02.17 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В большинстве европейских стран установлен минимальный размер заработной платы. И цифры очень сильно отличаются. Если в Люксембурге "минималка" составляет почти 2000 евро, то в Болгарии – всего 236 евро, а в Латвии – 380 евро.
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яжговорил
Re: Казахстан по уровню минимальной зарплаты обогнали беднейшие...




Отправлено: 14.02.17 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
прежде всего говорил я один из первых, если не самый первый..

и как же вступление таможенных правил негативно сказалось на застойной финансовой системе РК и не слишком-то ударно развивающейся экономике?

112
Re: Казахстан по уровню минимальной зарплаты обогнали беднейшие...




Отправлено: 14.02.17 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
махинациями занимался, бизнес типа по другому

А разницы нет.
Считаем же зарплату и желательно с вычетами пенсионки и налогов.
Не знаю, питание и комуслуги, лекарства и пиво нужно высчитывать или нет?
Кредиты однозначно нет..

112
Re: Казахстан по уровню минимальной зарплаты обогнали беднейшие...




Отправлено: 14.02.17 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
яжговорил:
вступление таможенных правил негативно сказалось на застойной финансовой системе РК и не слишком-то

Сравни до и после..
Если у тебя в долларах зарплата осталась та же и расходы не увеличились, то ты живешь конечно лучше на много..

половинаблендамеда
Re: Казахстан по уровню минимальной зарплаты обогнали беднейшие...




Отправлено: 14.02.17 - 18:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Сравни до и после..

лукавый, сравни как девальвировался курс тенге к доллару за первые годы независимости с 1993 при отсутствии ТС 1тг = 0,15 $ (1993), 1 тг =0,016$ (1994-1998), 1 тг=0,0072$ (1999), 1тг=0,0083 $ (2000-2008, соотносится с ростом доходов от продажи ресурсов), 1тг=0,0065$ (2010-2013, привет западному фин. кризису с его мошенническими пузырями и поддельной отчетностью, стопорение развития западных экономик как покупателей в том числе и каз. ресурсов), 1 тг=0,0055$ (2014г. по всему миру, в т.ч. и КНР, наблюдается отток западных капиталов от развивающихся стран, давно запущены печатные станки не только в США, но теперь и в ЕС, Западу все меньше и меньше нужны наши ресурсы по тем ценам которые раньше были, потому идет мировой спад цен на ресурсы, о котором рудненский таксист не глянул в своем РБК), 1тг=0,003$ (2015г-16. цены на нефте и мет.ресурсы практически те же, экономики Запада все там же, ожидание президентских выборов в США), 1тг=0,0031$(2017г., ммм цена на нефть медленно карабкается вверх, кто ей дал надежду? Рыжий в Белом доме, лоббирующий интересы не столько фин. воротил, сколько производственных кругов своей страны, контролирующей в своих руках глобальные фин. потоки большинства стран мира, условно рабочих, а не "мысдесьвласть"хомячков). Да, тебе бы вести колонки в РБК типа "Влияние Таможенного Союза на состояние мировой финансовой системы и глобальных кризисов". Ябпоржал.

ответка
Re: Казахстан по уровню минимальной зарплаты обогнали беднейшие...




Отправлено: 14.02.17 - 18:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
зачем нас сравнивать с евросоюзом? среди азиатских стран сравнение есть?


а х да, а лимон это : фрукт, или овощ? а если это овощ, почему говорящий? мутант что ли?

112
Re: Казахстан по уровню минимальной зарплаты обогнали беднейшие...




Отправлено: 14.02.17 - 18:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
половинаблендамеда:
независимости с 1993 при от

Господи..
Ты не путай развал Союза и что было сразу там после того как мы все поддержали Михаил Сергеевича Горбачева..
Мне 90е нравились и я учился тогда только жить, не имея ничего..
Я уже говорю о том как все устаканилось..
А молодость есть молодость и сейчас судить по гуголу о молодости крайне глуповато что ли..
Тогда одним повезло больше, другим меньше, перекос был просто огромен и тогда было время свободы..
А государство начало быть на законных основаниях где то в конце 90х..

112
Re: Казахстан по уровню минимальной зарплаты обогнали беднейшие...




Отправлено: 14.02.17 - 18:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
половинаблендамеда:
независимости с 1993 п

Ну так ты не можешь сказать, ты до 2013го года сколько в долларах получал и сколько сейчас?
Или гугол не говорит об этом?
Ну тогда о чем речь, избежал ответа и беги искать его в гугол..
Только он там тебе ничего не скажет..

Гость
Казахстан по уровню минимальной зарплаты обогнали беднейшие страны Евросоюза




Отправлено: 14.02.17 - 18:56
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