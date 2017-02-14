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§ NG.kz
Депутаты предложили исключить право на самостоятельное обучение вождению
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27168
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.02.17 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Депутат Мажилиса Канат Мусин пояснил, что в настоящее время закон "О дорожном движении" не содержит требования об обязательном обучении в учебных организациях по подготовке водителей транспортных средств для мотоциклистов и автомобилистов.
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§ лимон
Re: Депутаты предложили исключить право на самостоятельное...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 240
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 14.02.17 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не прокатило как обычно, вертайте как было, велосипед не получился
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§ Дантист
Re: Депутаты предложили исключить право на самостоятельное...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 366
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 14.02.17 - 17:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Палочки полосатые отобрали, надо чем-то компенсировать.
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5555
Re: Депутаты предложили исключить право на самостоятельное...




Отправлено: 14.02.17 - 18:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не правильно это. Ну и что что 20% всего прошло. А после курсов 50%. Пусть заново учат и сдают. Разнесите просто что между попытками не менее 1 мес. (для повторного обучения) и все. В конце концов теория - это просто знание закона. Практику - согласно того же закона можно получать самостоятельно вывесив У и при наличии водителя со стажем более 3-х лет.

5555
Re: Депутаты предложили исключить право на самостоятельное...




Отправлено: 14.02.17 - 18:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лично я не понимаю за что платить автошколе??? За то что интсруктор мне бует объяснять то что я могу прочитать сам. Так я уже не ребенок. Устройство автомобиля и его ремонт там не дают. Вождение на авто??? Так я могу отдельно на него записаться за плату. Симуляторы всякие??? Не смешите... Лучше на полигоне побольше часов намотать и в реальности машину почувствовать.

* peshexod
Re: Депутаты предложили исключить право на самостоятельное...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3103
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 14.02.17 - 18:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В прошлом годе пришлось пересдавать и теорию и вождение (просрочил).
Так скажу я вам процесс не из простых.
Если теорию можно выучить тупо как стих, то для вождения нужен навык всяко.
Принимающий инструктор только в качестве консультанта и за вас не сдаст и на результат не повлияет, в машине планшет который онлайн транслирует вашу сдачу и программа решает сдал или нет.
При достаточном стаже я не то что бы легко сдал, были сняты баллы за превышение и стоп-линию.

Самостоятельную подготовку можно было бы и оставить, но вот ценник за сдачу приподнять, что бы прежде чем сдавать, человека мотивировала сумма в случае неудачи.
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