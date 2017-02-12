Цитата: Навальный:

Надо бороться с этим злом. Каждый должен быть не статистом а участником движения против наркомании. В Иране не только зелёнкой лицо помазали бы но и лоб перед расстрелом. Их надо наказывать что бы они знали что поступок который они совершают наказуем и не только судом.

Ты в суть поступка вникни. Он измазал зеленкой, за то, что девка не стала платить. А потом просто приплел про наркотов. При этом сам с удовольствием возит наркотов туда когда ему платят. Это ему морду надобыло зеленкой мазать раз герой такой. Ты или делай или не делай...