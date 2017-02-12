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≡ Таксист, заставивший девушку умыться зеленкой, задержан в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Таксист, заставивший девушку умыться зеленкой, задержан в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27167
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.02.17 - 09:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанае задержали таксиста, который заставил умыться зеленкой девушку, сообщила пресс-служба ДВД Костанайской области. Видео, размещённое в интернете, вызвало мощный общественный резонанс.
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§ Рудничанин
Re: Таксист, заставивший девушку умыться зеленкой, задержан в...
Рудничанин


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Сообщений: 435
Регистрация: 03.05.15
Отправлено: 13.02.17 - 17:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы! Так и надо с такими водятлами! Это будет уроком для остальных. Не важно кто она - наркоманка или нет, безбилетников необходимо в ближайшее отделение полиции отвозить, там уже примут меры.
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§ Горожанин_kst
Re: Таксист, заставивший девушку умыться зеленкой, задержан в...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 503
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 13.02.17 - 17:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Рудничанин:
там уже примут меры

Расскажи какие?Если в курсе, конечно.
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* лимон
Re: Таксист, заставивший девушку умыться зеленкой, задержан в...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 240
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 13.02.17 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
утверждённом х.з. кем в х.з. каком министерстве -так понимаешь?, а то чёт со скрежетом долетает "каким МОИМ?!", мож сникерс скушать надо?

мда, ПДД давно в руки брали?
касательно аптечки, согласно пункту 4.1.9 СТ РК ГОСТ РК 51709 — 2004 «Требования к техническому состоянию по условиям безопасности движения», «транспортные средства категорий М1, М2, М3 I класса, N1, N2, N3 должны быть оснащены не менее чем одной медицинской аптечкой, а автобусы категории М3 классов II и III — тремя аптечками. Медицинская аптечка должна быть укомплектована в соответствии с действующими нормативными документами Республики Казахстан. Медицинская аптечка должна находиться в легкодоступном месте». Данные требования прописаны и в ПДД — пункт 7.8. Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств.
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§ Рудничанин
Re: Таксист, заставивший девушку умыться зеленкой, задержан в...
Рудничанин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 435
Регистрация: 03.05.15
Отправлено: 13.02.17 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Расскажи какие?

Выпишут штраф. Если не оплатит, то посадят на полгода общего режима.
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§ Горожанин_kst
Re: Таксист, заставивший девушку умыться зеленкой, задержан в...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 503
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 13.02.17 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:

А ещё говоришь, что учить не любишь?) ПДД без тебя знаю. А вот про перечень лекарств в них хде, родной? Что там "В соответствии с нормативными документами РК", другими, то бишь отличными от ПДД. Вот тебе и сказано про х.з. и т.д. Не усложняй). Про флуд не забыл?
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§ Горожанин_kst
Re: Таксист, заставивший девушку умыться зеленкой, задержан в...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 503
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 13.02.17 - 17:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Рудничанин:
Выпишут штраф. Если не оплатит, то посадят на полгода общего режима

Есть прецеденты? Тогда, таксист к ней ещё и мягко отнёсся, выходит? И всё его преступление в излишней ангажированности наказания?
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* лимон
Re: Таксист, заставивший девушку умыться зеленкой, задержан в...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 240
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 13.02.17 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
А вот про перечень лекарств в них хде, родной? Что там "В соответствии с нормативными документами РК", другими, то бишь отличными от ПДД

я же ссылку ранее выкладывал, список утвержден Минздравом РК
http://www.zakon.kz/4679007-novaja-avtoaptechka-dlja-kazakhstana-v.html
вот состав
http://pddkaz.ru/avto-novosti-rk-2017/sostav-avtomobilnoj-aptechki-2017-kazahstan/
за сим откланяюсь
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* лимон
Re: Таксист, заставивший девушку умыться зеленкой, задержан в...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 240
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 13.02.17 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
А ещё говоришь, что учить не любишь?

не учу, а привожу факты не взятые с потолка
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Навальный
Re: Таксист, заставивший девушку умыться зеленкой, задержан в...




Отправлено: 13.02.17 - 19:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Рудничанин:
Молодцы! Так и надо с такими водятлами! Это будет уроком для остальных. Не важно кто она - наркоманка или нет, безбилетников необходимо в ближайшее отделение полиции отвозить, там уже примут меры.

А что такого совершил преступного таксист? Зелёнка законом предусмотренная в аптечке водителя или является запрещённым средством? По вашему попросить умыться снегом безбилетника является преступлением? Сейчас таксист напишет заявление на девушку о попытке мошенничества и на допросе девушка признает это. Где именно вы предусматриваете состав преступления?

§ Рудничанин
Re: Таксист, заставивший девушку умыться зеленкой, задержан в...
Рудничанин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 435
Регистрация: 03.05.15
Отправлено: 13.02.17 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Навальный:
Где именно вы предусматриваете состав преступления?

А насильственные действия по принуждению девушки умываться зеленкой?
Или она сама, по собственному желанию умылась зеленкой?
А выкладка в сеть видео, порочащего честь и достоинство девушки?
Пусть она наркоманка, пусть безбилетница, но она ЧЕЛОВЕК!!!
И водятлу повезло, что она заяву не накатала. Если бы она накатала, то хулиганкой бы не отделался.
Тут уже:
- Насильственные действия по умыванию девушки зеленкой.
- Создание условий, порочащих честь и достоинство девушки.
А это уже иная статья и иные меры наказания.
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12345
Re: Таксист, заставивший девушку умыться зеленкой, задержан в...




Отправлено: 13.02.17 - 21:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не дай бог, чтобы ваша дочь была наркоманкой....это намного хуже. А вообще если нет денег на такси можно и на автобусе проехать....или пешком.....

* шолом рубашкин
Re: Таксист, заставивший девушку умыться зеленкой, задержан в...
шолом рубашкин


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Сообщений: 1052
Регистрация: 11.01.13
Отправлено: 14.02.17 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Навальный:
Надо бороться с этим злом. Каждый должен быть не статистом а участником движения против наркомании. В Иране не только зелёнкой лицо помазали бы но и лоб перед расстрелом. Их надо наказывать что бы они знали что поступок который они совершают наказуем и не только судом.

Ты в суть поступка вникни. Он измазал зеленкой, за то, что девка не стала платить. А потом просто приплел про наркотов. При этом сам с удовольствием возит наркотов туда когда ему платят. Это ему морду надобыло зеленкой мазать раз герой такой. Ты или делай или не делай...
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* шолом рубашкин
Таксист, заставивший девушку умыться зеленкой, задержан в Костанае
шолом рубашкин


(Пользователи)
Сообщений: 1052
Регистрация: 11.01.13
Отправлено: 14.02.17 - 17:02
Комментарий проходит проверку.
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