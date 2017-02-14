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§ NG.kz
Казахстан по уровню минимальной зарплаты обогнали беднейшие страны Евросоюза
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27167
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.02.17 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В большинстве европейских стран установлен минимальный размер заработной платы. И цифры очень сильно отличаются. Если в Люксембурге "минималка" составляет почти 2000 евро, то в Болгарии – всего 236 евро, а в Латвии – 380 евро.
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яжговорил
Re: Казахстан по уровню минимальной зарплаты обогнали беднейшие...




Отправлено: 14.02.17 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
прежде всего говорил я один из первых, если не самый первый..

и как же вступление таможенных правил негативно сказалось на застойной финансовой системе РК и не слишком-то ударно развивающейся экономике?

Гость
Казахстан по уровню минимальной зарплаты обогнали беднейшие страны Евросоюза




Отправлено: 14.02.17 - 17:05
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