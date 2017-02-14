/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Казахстан по уровню минимальной зарплаты обогнали беднейшие страны Евросоюза		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 1 из 212»
§ NG.kz
Казахстан по уровню минимальной зарплаты обогнали беднейшие страны Евросоюза
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27167
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.02.17 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В большинстве европейских стран установлен минимальный размер заработной платы. И цифры очень сильно отличаются. Если в Люксембурге "минималка" составляет почти 2000 евро, то в Болгарии – всего 236 евро, а в Латвии – 380 евро.
Читать новость

Бывалый
Re: Казахстан по уровню минимальной зарплаты обогнали беднейшие...




Отправлено: 14.02.17 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А еще у них коммуналка за 2к в Риге составляет 250-270 евро (86 тыс тенге на сегодня по курсу).

Вова
Re: Казахстан по уровню минимальной зарплаты обогнали беднейшие...




Отправлено: 14.02.17 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зато у нас ЭКСПО

112
Re: Казахстан по уровню минимальной зарплаты обогнали беднейшие...




Отправлено: 14.02.17 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну со вступлением в таможенный союз это прежде всего говорил я один из первых, если не самый первый..
Я же сказал доллар 340 за год до вступления, а это означало обеднение ровно в два раза, плюс еще в два раза это то что зарплата вообще урежется, а расходы повысятся..

Кобра
Re: Казахстан по уровню минимальной зарплаты обогнали беднейшие...




Отправлено: 14.02.17 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зато у нас бензин самый дешевый в Европе!
Еще бы посчитали какой процент населения в разных странах получает эту самую минималку.
А то нарисуют среднюю зарплату и хвалятся. На самом деле мы беднее африканцев - у них таких холодных снежных зим не бывает, и тратить ползарплаты на отопление не приходится.

§ Валентин
Re: Казахстан по уровню минимальной зарплаты обогнали беднейшие...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5268
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 14.02.17 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В целом да, забавно вспоминать.
У меня зарплата в 2007-м году была $260, в 2008-м - $300 (по курсу на тот момент).
Какие сейчас средние зарплаты по городу, вернулись к тем же цифрам или немного выше?
Профайл

§ Валентин
Re: Казахстан по уровню минимальной зарплаты обогнали беднейшие...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5268
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 14.02.17 - 14:51
Комментарий удален модератором.
Профайл

§ Хозяин
Re: Казахстан по уровню минимальной зарплаты обогнали беднейшие...
Хозяин


(Пользователи)
Сообщений: 16
Регистрация: 28.03.16
Отправлено: 14.02.17 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
А еще у них коммуналка за 2к в Риге составляет 250-270 евро (86 тыс тенге

Приврал конечно( Коммуналка (тепло+вода+э/э+интернет+ТВ+капремонт+...) 3-х ком квартиры стоит 143 евро летом и от 210 евро зимой. Вот здесь детальный расчёт http://www.prorigu.ru/best-places/riga-guide-menu/item/2490-ceni-na-produkti-v-riga
3-х ком квартира в Астане с таким же набором услуг конечно обойдётся дешевле, но не намного. И это с учётом того, что в Латвии из полезных ископаемых только хрен да клубника, в отличии от наших нефти/газа/урана/металлов.
Профайл

* лимон
Re: Казахстан по уровню минимальной зарплаты обогнали беднейшие...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 240
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 14.02.17 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
зачем нас сравнивать с евросоюзом? среди азиатских стран сравнение есть?
Профайл

112
Re: Казахстан по уровню минимальной зарплаты обогнали беднейшие...




Отправлено: 14.02.17 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кобра:
самом деле мы беднее африканцев

Был в Египте, у них там авто и автобусы не отключают как у нас, экономя бензин, с кондерами работают сутками..
Бензин очень был дешевый.
Хотя вот люди в основном бедные..
Почему так..
Да и канализация вода у них по верху идет, зимы нет..

§ сайлау курманов
Re: Казахстан по уровню минимальной зарплаты обогнали беднейшие...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1674
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 14.02.17 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
точно не знаю , но вроде в бразилии бензин около десять центов , нашими тридцать тенге, а в туркмении каждому водителю полагается сто литров бесплатно , остальные уже покупаешь...
Профайл Посетить вебсайт

112
Re: Казахстан по уровню минимальной зарплаты обогнали беднейшие...




Отправлено: 14.02.17 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
зарплата в 2007-м году была $260, в 2008-м - $300

Что то не верится..
45 тысяч тенге то в 2008м..
Вообще не верю
У меня штучка в среднем выходила..
Даже какие то квартиры покупал в Рудном, откладывал то есть..
Сейчас штуку чистоганом тяжело сделать, закредитовался.
Тогда кредиты были но не такие.
Если конечно убрать 140 тысяч кредитов что сейчас плачу, а минусом ипотеку 17500, она тогда уже была, значит 120 тысяч минус 340..
Не, штуки вообще не выходит.
Плюс цены взлетели и это минусовать, разницу, минус лекарства 30 тысяч в месяц..
Минус питание примерно сотня сто пятьдесят..
О штучке можно только мечтать..
Расходы раза в 4 прочие увеличились, если не больше..
Тот же пуховик тогда тысяч 12 стоил, сейчас такой же и в той же Метелице уже 70..

§ Дантист
Re: Казахстан по уровню минимальной зарплаты обогнали беднейшие...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 365
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 14.02.17 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
зачем нас сравнивать с евросоюзом? среди азиатских стран сравнение есть?

Дык власти, когда размер штрафов устанавливают, сами в ту сторону пальцем тычат, мол вот у них штрафы такие-то, а у нас... и т.д.
Профайл

* лимон
Re: Казахстан по уровню минимальной зарплаты обогнали беднейшие...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 240
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 14.02.17 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дантист:
сами в ту сторону пальцем тычат

там и женщинами бородатыми восхищаются, и жирафа стреляют, чтобы перед детишками разделать, тьху :yell:
Профайл

ваще
Re: Казахстан по уровню минимальной зарплаты обогнали беднейшие...




Отправлено: 14.02.17 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Что то не верится..
45 тысяч тенге то в 2008м..
Вообще не верю
У меня штучка в среднем выходила..


тут разные вещи. он говорит про зарплату, которую он получал,
работая в какой то организации. и приличная зарплата, скажу.
а у тебя- " штучка выходила", это совсем другое.
ты махинациями занимался, бизнес типа по другому.
Ответить 
Страница 1 из 212»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 42, из них зарегистрированных: 5 и гостей: 37
Зарегистрированные пользователи: INFINITE, КГСПС, Vasiliy, лимон, шолом рубашкин

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 173
Пользователей: 5
Всего: 178

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх