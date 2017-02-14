Цитата: Валентин:

зарплата в 2007-м году была $260, в 2008-м - $300

Что то не верится..

45 тысяч тенге то в 2008м..

Вообще не верю

У меня штучка в среднем выходила..

Даже какие то квартиры покупал в Рудном, откладывал то есть..

Сейчас штуку чистоганом тяжело сделать, закредитовался.

Тогда кредиты были но не такие.

Если конечно убрать 140 тысяч кредитов что сейчас плачу, а минусом ипотеку 17500, она тогда уже была, значит 120 тысяч минус 340..

Не, штуки вообще не выходит.

Плюс цены взлетели и это минусовать, разницу, минус лекарства 30 тысяч в месяц..

Минус питание примерно сотня сто пятьдесят..

О штучке можно только мечтать..

Расходы раза в 4 прочие увеличились, если не больше..

Тот же пуховик тогда тысяч 12 стоил, сейчас такой же и в той же Метелице уже 70..