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Валентин:
зарплата в 2007-м году была $260, в 2008-м - $300
Что то не верится..
45 тысяч тенге то в 2008м..
Вообще не верю
У меня штучка в среднем выходила..
Даже какие то квартиры покупал в Рудном, откладывал то есть..
Сейчас штуку чистоганом тяжело сделать, закредитовался.
Тогда кредиты были но не такие.
Если конечно убрать 140 тысяч кредитов что сейчас плачу, а минусом ипотеку 17500, она тогда уже была, значит 120 тысяч минус 340..
Не, штуки вообще не выходит.
Плюс цены взлетели и это минусовать, разницу, минус лекарства 30 тысяч в месяц..
Минус питание примерно сотня сто пятьдесят..
О штучке можно только мечтать..
Расходы раза в 4 прочие увеличились, если не больше..
Тот же пуховик тогда тысяч 12 стоил, сейчас такой же и в той же Метелице уже 70..