Цитата: сайлау курманов:

Всем со стороны кажется бизнес делать плевое дело , поэтому прежде что то делать надо десять раз обсудить с людьми кто в теме. Как будет отдаваться кредит , ведь насколько я знаю он выдан без залога , значит под бешеные %, конечно теща со свекровкой скинутся и оплатят ради благополучия своих кровинок иначе Лолу ждет участь Дездемоны . Ну а на счет жабы что меня душит , Марик написал все верно и злорадствовать на чью то беду никогда не стану.

Ну если не жаба и не злорадство, то нафига здесь во всеуслышание это писать? Тебя это не касается. Людям может неприятно. А если такой ученый иди экономику преподавпть в ВУЗ.