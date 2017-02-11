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§ NG.kz
Как Лолита приглашала в баню
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27167
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.02.17 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Моя хорошая знакомая Лола устала сидеть на шее мужа и решила податься в бизнесвумен. Посещая еще до декабрьских праздников одну из многочисленных саун города , куда кстати иногда бывают трудно попасть , она решила, а чем это она хуже других?
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торгаш
Re: Как Лолита приглашала в баню




Отправлено: 12.02.17 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Всем со стороны кажется бизнес делать плевое дело

встал сранья, завел - прогрел и на складскую съездил...


наш бизнес самый бизнес в мире. купил- продал.
что Добринцов , не так?

§ Моше
Re: Как Лолита приглашала в баню
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4005
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 12.02.17 - 18:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Он живет в одном из богатых районах Рудного, среди саун и бань.
В теме..
Был я там, баня на бане, коттеджи, блатата..
Сайлау у нас блатной по ходу..

На Промышленной? У нас там дальний родственник еще с начала 90х обитает, сейчас может уже и не так там, да и сейчас не думаю, что меня там что-нибудь удивило бы, но когда меня мелкого возили туда в гости, я тогда восхищался как люди некоторые жить умеют, огромные коттеджи, по несколько машин с подземными гаражами, местная рублевка :lol:
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§ Vital
Re: Как Лолита приглашала в баню
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3931
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 12.02.17 - 19:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне одному показалось? Но у нас модеры. Стали пропускать анонимов . Сначит нафиг не нужен регар. Админ задумайся.
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* шолом рубашкин
Re: Как Лолита приглашала в баню
шолом рубашкин


(Пользователи)
Сообщений: 1052
Регистрация: 11.01.13
Отправлено: 14.02.17 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Всем со стороны кажется бизнес делать плевое дело , поэтому прежде что то делать надо десять раз обсудить с людьми кто в теме. Как будет отдаваться кредит , ведь насколько я знаю он выдан без залога , значит под бешеные %, конечно теща со свекровкой скинутся и оплатят ради благополучия своих кровинок иначе Лолу ждет участь Дездемоны . Ну а на счет жабы что меня душит , Марик написал все верно и злорадствовать на чью то беду никогда не стану.

Ну если не жаба и не злорадство, то нафига здесь во всеуслышание это писать? Тебя это не касается. Людям может неприятно. А если такой ученый иди экономику преподавпть в ВУЗ.
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