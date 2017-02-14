Цитата: Денис:

Странно правда, так внезапно нашли 5 лямо каждый . вот, у меня бы не смогли найти даже за год. просто нету и все или жилье последнее продавать за бесценок и то бы не насобирали.

у нас в ауле молодая девочка продавец во времена СССР допустила большую растрату скорее всего ее подставили на базе, ревизор обнаружил недостачу уговорили не давать ход делу на неделю все жители аула собрали средства, у кого то были накопления на машину, свадьбу даже пенсионеры какие то деньги имевшиеся на текущие расходы по одной две овцы со двора, все же отбили девочку дали взятку ревизору (Русские то же брали на всех уровнях, в том числе и коммунисты) возместили недостачу, девочка уехала в город Алмата, во времена перестройки здорово поднялась стала матерой предпринимательницой она не забыла что для нее сделали односельчане всем помогала кто обращался за помощью кому деньги на учебу кому на свадьбу, похороны или в таких случаях как с гаишниками и все безвозмездно, многих молодых людей устроила на работу кому то помогла поднять бизнес, отремонтировала школу дом культуры пробила через власти области что бы провели газ, она всегда вспоминает и плачет что когда то была молодой на пуганой и простые скотники, доярки, механизаторы пенсионеры ее родственники помогли ей не дали ее схавать, а этих ребят то же надо простить я думаю что для них урок на всю жизнь и они не забудут что когда то и им помогли.