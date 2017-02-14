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§ NG.kz
Депутаты предложили исключить право на самостоятельное обучение вождению
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 27167
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.02.17 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Депутат Мажилиса Канат Мусин пояснил, что в настоящее время закон "О дорожном движении" не содержит требования об обязательном обучении в учебных организациях по подготовке водителей транспортных средств для мотоциклистов и автомобилистов.
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* лимон
Re: Депутаты предложили исключить право на самостоятельное...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 240
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 14.02.17 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не прокатило как обычно, вертайте как было, велосипед не получился
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