/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 839 из 839«1...837838839
Куратор темы: nurgeldy
§ Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 2401
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 14.02.17 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1:
ты определись для себя .
то время трудное, то прекрасное.
или ты как хамелеон?

-уже второй или третий раз читаю такое....
-очень горькое прозвище для нашего единственного аграрника....
Профайл

Хохол
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 14.02.17 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
очень горькое прозвище

Да ладно , Уважаемый Доктор Сизо . Умение приспосабливаться пусть даже меняя окраску , хорошее качества для выживания . Труднее тем кто не может перекрасится в то , что тебя окружает и приспособится к новым условиям . Тех в конце концов либо отсреляют , либо сами сдохнут с голоду . Законы природы действуют не только в лесу , но и меж людей . Вон Денис какой то появился на сайте . Его бедного так трясёт и перетряхивает от того что не сумел вписаться и приспособиться , что иной раз жалко его . Сам мучается и других мучает .

1
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 14.02.17 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
что не сумел вписаться и приспособиться


лет то тебе сколько? чтобы понятно было.
для дальнейшего понимания.

Хохол
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 14.02.17 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1:
лет то тебе сколько?

А зачем тебе Алекс это . Мои года , моё богатство . Тебе вон то же уже немало , а ведёшь себя как школяр малолетний , вылезая под разными никами . Чё боишься под зареганным спросить скока мне лет ?

1
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 14.02.17 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
А зачем тебе Алекс это . Мои года , моё богатство . Тебе вон то же уже немало , а ведёшь себя как школяр малолетний , вылезая под разными никами . Чё боишься под зареганным спросить скока мне лет ?


шары с утра залил уже? чертики мерещатся смотрю.

Хохол
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 14.02.17 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1:
чертики мерещатся смотрю.

Да не , не чёртики . Один большой чёрт под №1 , который и сам не знает чё хочет . Наверное хочет что б его послали .

1
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 14.02.17 - 16:43
Комментарий удален модератором.

Маркс
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 14.02.17 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Вот когда Марик будет выкладывать здесь постоянно бичь пакеты , тогда да , время настанет ужасное .

Смешно. Судить о времени по качеству жратвы. Да еще и чьей-то жратвы.

1
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 14.02.17 - 16:57
Комментарий удален модератором.
Ответить Новый топик
Страница 839 из 839«1...837838839
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 9, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 8
Зарегистрированные пользователи: 07Litra

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 172
Пользователей: 5
Всего: 177

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх