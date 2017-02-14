Сергей_я Re: В Костанае полицейские вышли на патрулирование с... #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1855

Регистрация: 05.07.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:24 Да фигня это все. Выброс денег на ветер. В первый же дождь такое устройство загнется. И где и как видео будет хранится? Или напрямую на сервер будет скидыватся? Или полицай каждый день должен отдавать жетон для выгрузки видео.