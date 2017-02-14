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≡ В Костанае полицейские вышли на патрулирование с видеожетонами		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае полицейские вышли на патрулирование с видеожетонами
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27167
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.02.17 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь граждане, считающие, что сотрудник полиции нарушил их права, могут обратиться с заявлением в МПС и запись на видеожетоне будет проверена. Видеозаписи автоматически записываются на сервер и хранятся от двух месяцев до трех лет.
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§ Сергей_я
Re: В Костанае полицейские вышли на патрулирование с...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1855
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 14.02.17 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да фигня это все. Выброс денег на ветер. В первый же дождь такое устройство загнется. И где и как видео будет хранится? Или напрямую на сервер будет скидыватся? Или полицай каждый день должен отдавать жетон для выгрузки видео.
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112
Re: В Костанае полицейские вышли на патрулирование с...




Отправлено: 14.02.17 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В полтцейских машинах тоже камеры везде натыканы и чего, бабки не трясут что ли?
Элементарно отключают..

Евгений
Re: В Костанае полицейские вышли на патрулирование с...




Отправлено: 14.02.17 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В принципе если не нарушать то нормально.или попросту нарушил,признайтесь свою вину выпишут штраф оплатил в течении 5 дней в половину дешевле да едь спокойно

§ Victor Yang
Re: В Костанае полицейские вышли на патрулирование с...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7797
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 14.02.17 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Денис:
и в туалете будет фиксировать

А и правда - как будут такой "человеческий фактор" учитывать?
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Денис
Re: В Костанае полицейские вышли на патрулирование с...




Отправлено: 14.02.17 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
цензура не пропустит) в каждом неудобном случае будут оставлять в авто устройство,мол,пошли по большому делу, а сами по-быстрому капусту рубить)

ваще
Re: В Костанае полицейские вышли на патрулирование с...




Отправлено: 14.02.17 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
все видеокамеры при авариях или ситуациях невыгодных
для ..... смотрят всегда в другую сторону. или выходят из строя в этот момент.

112
Re: В Костанае полицейские вышли на патрулирование с...




Отправлено: 14.02.17 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Денис:
оставлять в авто устройство,мол,п

Да нет у них авто.
А андроид можно отключать и на месяц..
Только иногда включать, когда спорный случай.
У нас это необязательно, наоборот, чтобы сохранить полицейскому нервы..

ВЧК
Re: В Костанае полицейские вышли на патрулирование с...




Отправлено: 14.02.17 - 14:00
Комментарий удален модератором.

§ сайлау курманов
Re: В Костанае полицейские вышли на патрулирование с...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1674
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 14.02.17 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
должен сказать , еще лет десять назад , я решился поставить видео наблюдение за своими сотрудниками , так тоже приняли в штыки , однако порядок я обеспечил , у сотрудников создается впечатления подглядывания из вне ....
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§ Baraken
Re: В Костанае полицейские вышли на патрулирование с...
Baraken


(Пользователи)
Сообщений: 4
Регистрация: 09.02.17
Отправлено: 14.02.17 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вон на юге давно не обращают внимание на них-
https://auto.nur.kz/793288-v-kyzylordinskoy-oblasti-policeyski.html
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* лимон
Re: В Костанае полицейские вышли на патрулирование с...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 240
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 14.02.17 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Цитата:
Денис:
и в туалете будет фиксировать

А и правда - как будут такой "человеческий фактор" учитывать?

подойдет к клозету, отключит/заклеит глазок видеофиксатора и через 5 мин. продолжит несение службы восстановив работу видеожетона
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11
Re: В Костанае полицейские вышли на патрулирование с...




Отправлено: 14.02.17 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Про новые радары тоже говорили что нельзя удалить запись! И что?
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