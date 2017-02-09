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§ NG.kz
Гитарных дел мастер из Костаная
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 27167
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.02.17 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У каждого дерева - свой голос. Ольха звучит насыщенно, размашисто и чисто. Ясень и махагон - тяжелее, харизматичнее, само воплощение рока. Канадский клен обладает яркими верхами и плотными басами... Услышать частоты, оттенки и волокна звука, растворенные в дереве, дано не каждому. И даже не каждому музыканту.
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Моцарт
Re: Гитарных дел мастер из Костаная




Отправлено: 09.02.17 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дай Вам Бог здоровья дядя Вова

§ zhamit
Re: Гитарных дел мастер из Костаная
zhamit


(Пользователи)
Сообщений: 38
Регистрация: 06.12.12
Отправлено: 10.02.17 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
хорошая статья! В вихре кризисов и коммунально-бытовых проблем мы забываем о позитивных моментах жизни. Уважаемая редакция пишите почаще о таких людях!
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Хамит Габдулин
Re: Гитарных дел мастер из Костаная




Отправлено: 10.02.17 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Древние говорили: "В каждом человеке должен гореть огонь"... Редкий человек. Побольше бы таких...Успехов во всём! Обязательно покажу всем, кто интересуется музыкой.

Kventin77
Re: Гитарных дел мастер из Костаная




Отправлено: 13.02.17 - 21:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как классно что в наше время есть такие люди.

кардинал
Re: Гитарных дел мастер из Костаная




Отправлено: 14.02.17 - 10:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хороший человек, хорошая статья!!!

классик
Re: Гитарных дел мастер из Костаная




Отправлено: 14.02.17 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прекрасная статья! Спасибо автору за стиль и краски! Подскажите, друзья, кто знает, как найти этого мастера в сети? сайт или группа в соц сети может? ну или любые контакты, которые есть! Заранее спасибо всем! :-)

Academik
Re: Гитарных дел мастер из Костаная




Отправлено: 14.02.17 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не перевелись на кустанайщине таланты!

§ Доктор СИЗО
Re: Гитарных дел мастер из Костаная
Доктор СИЗО


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Сообщений: 2401
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 14.02.17 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы, извините, но несмотря на плохое качество фотографий, за версту видно, аляповато, и что Маде ин Костанай....
Гитарист с ансамбля к нам не приедет....
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