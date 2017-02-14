





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9793

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи)

Отправлено: - 15:06 А это наши - вездесущие Репортёры,они из

Интернета новости - не скачивают,сами ищут.



Это в г. Билефельде,52 летняя тётка на

своём автО,заехала в тунель,городского

электротранспорта. Как она умудрилась-

пака даже полиция - не знает...