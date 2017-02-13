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≡ Накрыть куполом водно-зеленый бульвар в Астане предложили Назарбаеву		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Накрыть куполом водно-зеленый бульвар в Астане предложили Назарбаеву
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 27164
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.02.17 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Накрыть куполом водно-зеленый бульвар в Астане предложили Нурсултану Назарбаеву во время встречи с инвесторами в ОАЭ. По замыслу архитекторов, стеклянный купол укроет бульвар от непогоды
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ринат
Re: Накрыть куполом водно-зеленый бульвар в Астане предложили...




Отправлено: 14.02.17 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как всегда накроет Астану куполом а люди как жили в пятиэтажках с печным отоплением так и дальше будут жить класс

Гость
Накрыть куполом водно-зеленый бульвар в Астане предложили Назарбаеву




Отправлено: 14.02.17 - 15:06
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