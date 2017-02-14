112 Re: Казахстан по уровню минимальной зарплаты обогнали беднейшие... #3







Отправлено: - 13:26 Ну со вступлением в таможенный союз это прежде всего говорил я один из первых, если не самый первый..

Я же сказал доллар 340 за год до вступления, а это означало обеднение ровно в два раза, плюс еще в два раза это то что зарплата вообще урежется, а расходы повысятся..