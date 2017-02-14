Аноним Re: Сегодня – день всех влюблённых, а в некоторых странах – день... #25







Отправлено: - 14:18 Цитата: Наталия:

родители любят и уважают друг-друга, а не ругаются и дерутся. Ну а кто этого не хочет делать, у того это обычный день.

ну да, для тех, кто не жалует этот праздник, семейные ссоры с драками - обычное дело! Железная логика доморощенного "семейного психолога". А проживи-ка бок о бок с суженым и в горе и в радости лет, эдак, 25. Уверен, не проживёшь, потому как суженый ЛИШНИЙ РАЗ не проявлял знаки любви.