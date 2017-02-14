Читатель 1 Re: Минюсту не удалось восстановить работу терминалов в ЦОНах к... #1







Отправлено: - 12:20 Даааа....сказать нечего...вот он "медный таз". Интересно, а не поменяется ли после починки база? А то потом выяснится, что "я не я и хата не моя"))