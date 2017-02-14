Хохол Re: Флуд и оффтопик #12572







Отправлено: - 12:44 Цитата: Доктор СИЗО:

очень горькое прозвище

Да ладно , Уважаемый Доктор Сизо . Умение приспосабливаться пусть даже меняя окраску , хорошее качества для выживания . Труднее тем кто не может перекрасится в то , что тебя окружает и приспособится к новым условиям . Тех в конце концов либо отсреляют , либо сами сдохнут с голоду . Законы природы действуют не только в лесу , но и меж людей . Вон Денис какой то появился на сайте . Его бедного так трясёт и перетряхивает от того что не сумел вписаться и приспособиться , что иной раз жалко его . Сам мучается и других мучает .