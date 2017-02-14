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§ NG.kz
Казахстан по уровню минимальной зарплаты обогнали беднейшие страны Евросоюза
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27164
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.02.17 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В большинстве европейских стран установлен минимальный размер заработной платы. И цифры очень сильно отличаются. Если в Люксембурге "минималка" составляет почти 2000 евро, то в Болгарии – всего 236 евро, а в Латвии – 380 евро.
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Бывалый
Re: Казахстан по уровню минимальной зарплаты обогнали беднейшие...




Отправлено: 14.02.17 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А еще у них коммуналка за 2к в Риге составляет 250-270 евро (86 тыс тенге на сегодня по курсу).

Вова
Re: Казахстан по уровню минимальной зарплаты обогнали беднейшие...




Отправлено: 14.02.17 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зато у нас ЭКСПО

112
Re: Казахстан по уровню минимальной зарплаты обогнали беднейшие...




Отправлено: 14.02.17 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну со вступлением в таможенный союз это прежде всего говорил я один из первых, если не самый первый..
Я же сказал доллар 340 за год до вступления, а это означало обеднение ровно в два раза, плюс еще в два раза это то что зарплата вообще урежется, а расходы повысятся..

Кобра
Re: Казахстан по уровню минимальной зарплаты обогнали беднейшие...




Отправлено: 14.02.17 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зато у нас бензин самый дешевый в Европе!
Еще бы посчитали какой процент населения в разных странах получает эту самую минималку.
А то нарисуют среднюю зарплату и хвалятся. На самом деле мы беднее африканцев - у них таких холодных снежных зим не бывает, и тратить ползарплаты на отопление не приходится.

§ Валентин
Re: Казахстан по уровню минимальной зарплаты обогнали беднейшие...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5268
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 14.02.17 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В целом да, забавно вспоминать.
У меня зарплата в 2007-м году была $260, в 2008-м - $300 (по курсу на тот момент).
Какие сейчас средние зарплаты по городу, вернулись к тем же цифрам или немного выше?
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§ Валентин
Re: Казахстан по уровню минимальной зарплаты обогнали беднейшие...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5268
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 14.02.17 - 14:51
Комментарий удален модератором.
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§ Хозяин
Казахстан по уровню минимальной зарплаты обогнали беднейшие страны Евросоюза
Хозяин


(Пользователи)
Сообщений: 16
Регистрация: 28.03.16
Отправлено: 14.02.17 - 15:08
Комментарий проходит проверку.
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