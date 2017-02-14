112 Re: Поведение полицейских на приговоре по делу о взятках стало... #30







Отправлено: - 13:12 Когда на мазарку то складывались полицейские, с бэу кирпича построили ему в Аулиеколе небольшую мазарку..

С каждого, с каждого предпринимателя собрали тогда по Рудному, Тоболу и Лисаковску от 20ти до 150ти тысяч тенге..

Я 20тью отделался..

На уровне начальников больших!

Предлагали сразу крышу от дорпола и прочих тонкостях криминального характера..

И интересно, сколько насобирали то миллионов?

Миллионов 20 точно..

Я матери мазарку из нового кирпича, привезенного в Качар , мы потратили что то 70 тысяч что ли..